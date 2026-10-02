“मेरी वजह से बेचारे को व्यूज मिल जाएं तो अच्छा है”, शहनाज गिल ने ट्रोलर्स- फेक हेडलाइन बनाने वालों को दिया करारा जवाब

अपने असली रूप में रहने का फायदा बताते हुए शहनाज ने एयरपोर्ट का एक दिलचस्प वाकया शेयर किया। उन्होंने बताया, "एक ही दिन में दो अलग-अलग लोगों ने मुझसे एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि पूरी इंडस्ट्री में वह सिर्फ मुझसे और श्रद्धा कपूर से मिलने के लिए तरस रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने हम दोनों का नाम एक साथ क्यों लिया, तो उन्होंने कहा, 'आप दोनों जैसी हैं वैसी ही रहती हैं, अपनी भाषा और जड़ों से प्यार करती हैं।' मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि लोग हमारी सादगी से खुद को जोड़ पाते हैं।"