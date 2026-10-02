Drishyam 3 Twitter Reaction: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ देख किसी ने कहा- सुपरहिट तो कोई बोला- पहले से ज्यादा शानदार, पढ़ें पब्लिक रिव्यू

Drishyam 3 Twitter Reaction: 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती का दिन और 'दृश्यम' की दुनिया का गहरा नाता रहा है। आज जब पूरा देश 2 अक्टूबर की छुट्टी मना रहा है, वहीं विजय सालगांवकर अपनी फैमिली और अपने सबसे बड़े राज के साथ एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट आए हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) की मच अवेटेड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम: द कंक्लूजन' (Drishyam 3) आखिरकार आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म के रिलीज होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर दर्शकों के रिएक्शंस और रिव्यू की बाढ़ आ गई है। कोई फिल्म का सुपरहिट कह रहा है तो किसी ने इसे पहले पार्ट से कंपेयर करना शुरू कर दिया है।