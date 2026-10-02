‘बिग बॉस 20’ में ब्रेकडाउन का मजाक उड़ाने पर माही विज पर भड़कीं ईशा रिखी, बोलीं- अटेंशन के लिए 3 घंटे कोई नहीं रोता

Risha Rikhi On Mahhi Vij Breakdown comment: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में मेंटल हेल्थ, इमोशनल ब्रेकडाउन और कंटेस्टेंट्स के निजी संघर्ष हमेशा से ही चर्चा का विषय रहे हैं। शो से बेघर हो चुकीं अभिनेत्री और मॉडल ईशा रिखी (Isha Rikhi) ने घर के अंदर अपने रोने का मजाक उड़ाए जाने पर चुप्पी तोड़ी है । ईशा ने टीवी एक्ट्रेस माही विज (Mahhi Vij) के उस कमेंट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें माही ने उनके उनके इमोशनल ब्रेकडाउन और ट्रॉमा को लेकर टिप्पणी की थी। ईशा ने माही के इस रवैये को बेहद असंवेदनशील (Insensitive) करार दिया है।