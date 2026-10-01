‘हम पावर कपल हैं’, सुनीता आहूजा ने कश्मीरा को बताया ‘पावरफुल बहू’, गोविंदा को लेकर लोगों ने पूछे सवाल

Sunita Ahuja-Kashmera Shah: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर पिछले कुछ समय से कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच सुनीता आहूजा और उनकी बहू कश्मीरा शाह की एक खास बॉन्डिंग देखने को मिली। बुधवार शाम मुंबई में एक पार्टी के दौरान दोनों साथ नजर आईं और पैपराजी के सामने गर्मजोशी से पोज दिया। इस दौरान कश्मीरा शाह ने सुनीता को लेकर कहा कि वे दोनों एक 'पावर कपल' हैं, जिसके बाद सुनीता ने उन्हें अपनी 'पावरफुल बहू' बताया।