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‘हम पावर कपल हैं’, सुनीता आहूजा ने कश्मीरा को बताया ‘पावरफुल बहू’, गोविंदा को लेकर लोगों ने पूछे सवाल

Govinda-Sunita Ahuja Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच पिछले काफी समय से तनातनी का माहौल चल रहा है। अब इसी बीच सुनीता भांजे कृष्णा और कश्मीरा शाह के साथ नजर आई हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 01, 2026

Sunita Ahuja-Kashmera Shah

सुनीता आहूजा-कश्मीरा शाह (फोटो सोर्स- Instagram/bollywoodflash01)

Sunita Ahuja-Kashmera Shah: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर पिछले कुछ समय से कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच सुनीता आहूजा और उनकी बहू कश्मीरा शाह की एक खास बॉन्डिंग देखने को मिली। बुधवार शाम मुंबई में एक पार्टी के दौरान दोनों साथ नजर आईं और पैपराजी के सामने गर्मजोशी से पोज दिया। इस दौरान कश्मीरा शाह ने सुनीता को लेकर कहा कि वे दोनों एक 'पावर कपल' हैं, जिसके बाद सुनीता ने उन्हें अपनी 'पावरफुल बहू' बताया।

पैपराजी से बातचीत के दौरान कश्मीरा ने कहा, 'आप पावर कपल बोलते हैं ना, हम हैं पावर कपल।' इस पर सुनीता ने कश्मीरा को 'हमारी पावरफुल बहू' कहा। इसके बाद कश्मीरा ने सुनीता को किस किया और कहा, "आप ही से सब सीखा है।" दोनों की यह बातचीत कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

गोविंदा से जुड़े विवाद के बीच कश्मीरा का समर्थन

कश्मीरा पिछले कुछ समय से सुनीता के समर्थन में खुलकर बोलती रही हैं। गोविंदा और उनकी को-स्टार रहीं कोमल रानी स्वर्णकार के कथित अफेयर की खबरों के बीच कश्मीरा ने सोशल मीडिया पर सुनीता के लिए अपना समर्थन जाहिर किया था। हालांकि, गोविंदा की निजी जिंदगी से जुड़े ये दावे सार्वजनिक चर्चाओं और रिपोर्टों पर आधारित हैं।

कश्मीरा ने इससे पहले सुनीता के लिए सोशल मीडिया पर लिखा था कि वह उनके साथ हैं और उन्हें मजबूत रहने की बात कही थी। उन्होंने उन महिलाओं का भी जिक्र किया जिन्हें अपने परिवार के लिए मजबूती से खड़े होने पर अलग-अलग तरह के लेबल दिए जाते हैं।

वहीं, कृष्णा अभिषेक ने इस पूरे मामले पर अलग रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि परिवार से जुड़े मामलों को परिवार के भीतर ही रहना चाहिए। कृष्णा ने यह भी कहा कि वह गोविंदा और सुनीता दोनों से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि परिवार की स्थिति जल्द ठीक हो।

सालों बाद परिवार में हुई थी सुलह

गोविंदा और सुनीता का परिवार लंबे समय तक कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह से दूर रहा था। दोनों परिवारों के बीच विवाद के बाद कई सालों तक बातचीत नहीं हुई। हालांकि, 2026 में लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 के दौरान परिवार के बीच भावुक मुलाकात हुई। इस दौरान कृष्णा ने सुनीता के पैर छुए और कश्मीरा ने भी उनसे माफी मांगी थी।

सुनीता और गोविंदा ने 1987 में शादी की थी। पिछले कुछ समय में दोनों के रिश्ते को लेकर तलाक की खबरें भी सामने आई थीं, लेकिन बाद में दोनों को साथ देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक, सुनीता ने कुछ समय पहले तलाक की याचिका वापस ले ली थी। ऐसे में अब कश्मीरा और सुनीता की यह बॉन्डिंग एक बार फिर परिवार के रिश्तों को लेकर चर्चा में है।

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Updated on:

01 Oct 2026 11:35 am

Published on:

01 Oct 2026 11:35 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हम पावर कपल हैं’, सुनीता आहूजा ने कश्मीरा को बताया ‘पावरफुल बहू’, गोविंदा को लेकर लोगों ने पूछे सवाल

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