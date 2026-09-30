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“3 दिन तक खौफ में बैठा रहा”, राजकुमार राव ने सुनाया 26/11 के दिन का किस्सा, बोले- कर रहे थे प्रार्थना

Rajkummar Rao recall 26/11 Attack: राजकुमार राव ने मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जब ये हमला हुआ था वह कहां थे और फिर उन्होंने पुलिस के लिए प्रार्थना की थी।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Sep 30, 2026

Rajkummar Rao recall 26/11 Attack in Mumbai says when three days was scary

राजकुमार राव ने सुनाया 26/11 के अटैक वाले दिन का किस्सा (Photo Source- Twitter/@Cinetales)

Rajkummar Rao recall 26/11 Attack in Mumbai: बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव (Rajkummar Rao) जल्द ही फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' में विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का बीती रात भव्य ट्रेलर लॉन्च इवेंट था जो मुंबई के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर आयोजित किया गया था। इसी दौरान राजकुमार राव ने 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमलों को याद किया और एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि वह तीन दिन उनके लिए कितने खतरनाक थे।

26/11 हमले पर क्या बोले राजकुमार राव

CSMT स्टेशन पर 26/11 की भयावहता को याद करते हुए राजकुमार राव काफी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि जब मुंबई पर यह हमला हुआ, उस वक्त वह एफटीआईआई (FTII) पुणे से अपना फिल्म कोर्स पूरा करने के बाद फरवरी में ही मुंबई आए थे और बतौर एक्टर पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

राजकुमार राव ने उस वक्त के हालात को याद करते हुए कहा, "उन दिनों हम रोज काम की तलाश में बाहर निकलते थे और रात को कमरे पर लौटते थे। जब 26/11 के हमलों की खबरें आने लगीं, तो मुझे याद है कि अगले 3 दिनों तक मैं अपने दो रूममेट्स के साथ टीवी स्क्रीन के सामने से हट भी नहीं पाया था। वह तीन दिन बेहद डरावने थे और हम सब बहुत ज्यादा डर व सदमे के माहौल में जी रहे थे।"

"कसाब के पकड़े जाने पर मिली तसल्ली"- राजकुमार राव

हमलों के दौरान फैल रही अफवाहों से पूरा शहर दहशत में था। राजकुमार ने बताया कि टीवी पर खबरें देखकर वह और उनके दोस्त ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे जो अपनी जान जोखिम में डालकर आतंकियों से लोहा ले रहे थे।

राजकुमार राव ने आगे कहा, "हम बस यही मना रहे थे कि यह बुरा वक्त जल्द से जल्द खत्म हो। जब यह खबर आई कि हमले में शामिल अकेला जिंदा आतंकी अजमल कसाब पकड़ा गया है, तब जाकर हमें थोड़ी राहत मिली। उस वक्त लगा कि अब जांच एजेंसियां इस पूरी साजिश का सच और घटनाओं का क्रम दुनिया के सामने ला पाएंगी।"

16 अक्टूबर को रिलीज होगी 'प्रहार'

अविनाश अरुण के निर्देशन में बनी फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' मशहूर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम के जीवन और कसाब केस में लड़ी गई कानूनी लड़ाई पर आधारित है। फिल्म में राजकुमार राव के अलावा वामिका गब्बी और सिकंदर खेर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आतंकी अजमल कसाब का किरदार मराठी अभिनेता ललित प्रभाकर ने निभाया है। यह फिल्म 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

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Updated on:

30 Sept 2026 01:56 pm

Published on:

30 Sept 2026 01:44 pm

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