“3 दिन तक खौफ में बैठा रहा”, राजकुमार राव ने सुनाया 26/11 के दिन का किस्सा, बोले- कर रहे थे प्रार्थना

Rajkummar Rao recall 26/11 Attack in Mumbai: बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव (Rajkummar Rao) जल्द ही फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' में विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का बीती रात भव्य ट्रेलर लॉन्च इवेंट था जो मुंबई के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर आयोजित किया गया था। इसी दौरान राजकुमार राव ने 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमलों को याद किया और एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि वह तीन दिन उनके लिए कितने खतरनाक थे।