कौन है ललित प्रभाकर? फिल्म ‘प्रहार’ में निभा रहा अजमल कसाब का किरदार, राजकुमार राव के साथ स्क्रीन की शेयर

Who Is Lalit Prabhakar: राजकुमार राव की आने वाली फिल्म 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। फिल्म में राजकुमार राव विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की भूमिका में नजर आएंगे, वहीं मराठी अभिनेता ललित प्रभाकर ने अजमल कसाब का किरदार निभाया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद हुए कसाब के मुकदमे पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है। फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।