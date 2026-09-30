क्यों सोनी राजदान को 10 साल बाद मिला फिल्म खामोश का पैसा? विदु विनोद चोपड़ा को लेकर अभिनेत्री ने किया खुलासा

Soni Razdan On Vidhu Vinod Chopra:अभिनेत्री सोनी राजदान (Soni Razdan) आज भारतीय सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक बेहद सम्मानित नाम हैं। सफलता के इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर उतना आसान नहीं रहा। 80 के दशक में करियर की शुरुआत करने वाली सोनी राजदान को शुरुआती दौर में न सिर्फ लगातार रिजेक्शन झेलने पड़े, बल्कि काम करने के बाद पैसे न मिलने की तंगी से भी गुजरना पड़ा था। हाल ही में उन्होंने फिल्म खामोश को लेकर एक दिलचस्प और भावुक किस्सा सुनाया है कि कैसे उन्हें पूरे 10 साल बाद फीस का चेक मिला था।