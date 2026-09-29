कौन हैं देवी धूमावती? नानी की ‘द पैराडाइज’ में सावारिस समुदाय से रहा कनेक्शन

The Paradise Nani: नानी की फिल्म ‘द पैराडाइज’ अपनी कहानी और दुनिया के साथ-साथ एक खास देवी की मौजूदगी को लेकर भी चर्चा में है। फिल्म में धूमावती को सावारिस समुदाय की कुल देवी के रूप में दिखाया गया है। निर्देशक श्रीकांत ओडेला ने देवी से जुड़े प्रतीकों को फिल्म की कहानी और दृश्यात्मक दुनिया का हिस्सा बनाया है। कौए, बारिश, धुआं और कीचड़ जैसे तत्व फिल्म में बार-बार दिखाई देते हैं और इन्हें सावारिस समुदाय के संघर्ष, उत्पीड़न और विद्रोह से जोड़ा गया है।