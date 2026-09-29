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हिंदू त्योहारों को टारगेट करने पर स्वरा भास्कर से भिड़ गईं प्रियंका चाहर चौधरी, बोलीं- ‘मैं बचपन से लड़कों के साथ खेलती आई हूं होली’

Priyanka Chahar Choudhary Vs Swara BHaskar: राइज एंड फॉल 2 में आए दिन नए-नए बवाल देखने को मिल रहे हैं। अब लेटेस्ट एपिसोड में प्रियंका चाहर चौधरी और स्वरा भास्कर के बीच एक गंभीर मुद्दे को लेकर चर्चा हुई।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 29, 2026

Rise And Fall 2

Priyanka Chahar &amp; Swara Bhaskar (फोटो सोर्स- Instagram/Primevideo)

Rise And Fall 2: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में कंटेस्टेंट्स के बीच बहस और अलग-अलग मुद्दों पर टकराव लगातार देखने को मिल रहा है। अब सोशल मीडिया पर शो से जुड़ा एक वीडियो और उसके आधार पर किया गया दावा चर्चा में है। पोस्ट के मुताबिक, प्रियंका चाहर चौधरी और स्वरा भास्कर के बीच होली और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई।

होली को लेकर हुई चर्चा

वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि बातचीत के दौरान प्रियंका चाहर चौधरी ने स्वरा भास्कर से सवाल किया कि वह हिंदू त्योहारों को लेकर बार-बार टिप्पणी क्यों करती हैं। पोस्ट के अनुसार, प्रियंका ने होली का जिक्र करते हुए कहा कि हाल में भी स्वरा ने इस त्योहार को लेकर बात की थी।

इसके जवाब में स्वरा ने कथित तौर पर कहा कि वह किसी धर्म या त्योहार को निशाना नहीं बनातीं, लेकिन उनका मानना है कि कई महिलाओं को पुरुषों के साथ होली खेलने के दौरान सुरक्षित महसूस नहीं होता। वायरल पोस्ट में उनके बयान को विशेष रूप से हिंदू पुरुषों के संदर्भ में बताया गया है।

प्रियंका ने अपने अनुभव का दिया हवाला

इसके बाद प्रियंका ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि वह बचपन से होली खेलती आ रही हैं और उन्हें कभी असुरक्षित महसूस नहीं हुआ। इस पर वायरल पोस्ट के मुताबिक, स्वरा ने जवाब दिया कि संभव है प्रियंका हमेशा अपने परिवार के साथ होली खेलती रही हों।

बातचीत आगे बढ़ी तो प्रियंका ने कथित तौर पर कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी सुरक्षित महसूस नहीं कराया गया, तो इसमें दूसरों की गलती नहीं है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस बातचीत का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। पोस्ट में यह दावा भी किया गया है कि बहस के बाद स्वरा भावुक नजर आईं और वहां से चली गईं। हालांकि, उपलब्ध पोस्ट के आधार पर यह स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती कि बातचीत का पूरा संदर्भ क्या था या वीडियो में दिखाई गई घटना के बाद वास्तव में क्या हुआ।

‘राइज एंड फॉल 2’ में अलग-अलग मुद्दों पर कंटेस्टेंट्स के विचार सामने आते रहे हैं। ऐसे में प्रियंका और स्वरा के बीच हुई यह कथित बातचीत भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। दोनों की बातों को लेकर दर्शकों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

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Updated on:

29 Sept 2026 02:02 pm

Published on:

29 Sept 2026 02:02 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हिंदू त्योहारों को टारगेट करने पर स्वरा भास्कर से भिड़ गईं प्रियंका चाहर चौधरी, बोलीं- ‘मैं बचपन से लड़कों के साथ खेलती आई हूं होली’

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