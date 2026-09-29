हिंदू त्योहारों को टारगेट करने पर स्वरा भास्कर से भिड़ गईं प्रियंका चाहर चौधरी, बोलीं- ‘मैं बचपन से लड़कों के साथ खेलती आई हूं होली’

इस बातचीत का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। पोस्ट में यह दावा भी किया गया है कि बहस के बाद स्वरा भावुक नजर आईं और वहां से चली गईं। हालांकि, उपलब्ध पोस्ट के आधार पर यह स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती कि बातचीत का पूरा संदर्भ क्या था या वीडियो में दिखाई गई घटना के बाद वास्तव में क्या हुआ।