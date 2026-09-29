बादशाह ने फैंस को कहा शुक्रिया, तो लोगों ने लगाए कयास, किसी ने लिया ईशा रिखी का नाम, तो कोई बोला- भाई गलत कदम मत उठाना

Badshah Video: मशहूर रैपर बादशाह (Badshah) अपने गानों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। अब उन्होंने 28 सितंबर की रात अपने फैंस के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह अपने फैंस का दिल से शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कोई वजह नहीं बताई, लेकिन इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स और फैंस ने अलग-अलग कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। किसी का मानना है कि बादशाह ने यह पोस्ट उनकी एक्स वाइफ ईशा रिखी (Isha Rikhi) के 'बिग बॉस 20' से बाहर होने के कारण किया है वहीं, कोई कह रहा है कि भाई गलत कदम मत उठाना।