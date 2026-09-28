‘इसलिए इन्होंने वोटों की चोरी की थी’, कोलकाता में SRFTI हिंसा पर भड़के अनुराग कश्यप

Anurag Kashyap SRFTI Violence: कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) में छात्रों और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत (ABGP) से जुड़े लोगों के बीच हुई झड़प अब राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन गई है। 27 सितंबर को परिसर में हुए विवाद में कई छात्रों और अन्य लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। घटना के बाद पुलिस की तैनाती की गई और मामले में शिकायतें तथा एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हिंसा शुरू करने के आरोप लगाए हैं।