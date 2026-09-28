41 की राधिका आप्टे ने उम्र बढ़ने पर किया कमेंट, बोलीं- मैं अपनी बॉडी को अच्छे से जानती हूं

Radhika Apte On Ageing: बॉलीवुड अभिनेत्री राधिका आप्टे अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं। 41 साल की उम्र में अभिनेत्री ने उम्र बढ़ने, शरीर, इच्छाओं और सेक्सुअलिटी जैसे विषयों पर खुलकर बात की है। हाल ही में वो ‘लस्ट स्टोरीज 3’ में नजर आई हैं, जिसमें महिला की इच्छाओं और सेक्सुअलिटी को एक उम्रदराज महिला के नजरिए से दिखाने की कोशिश की गई है। राधिका का कहना है कि 40 की उम्र में वह खुद को अपने 20 और 30 के दशक की तुलना में कहीं बेहतर समझ पा रही हैं।