Disha Salian Case: दिशा सालियान के पिता सतिश सालियन और वकील ने मांगी पुलिस सुरक्षा, धमकियां मिलने का लगाया आरोप

Disha Salian Case: दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। अब दिशा के पिता सतिश सालियान, उनके वकील निलेश ओझा और दो अन्य लोगों ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। वकील निलेश ओझा ने आरोप लगाया है कि उन्हें और मामले से जुड़े कुछ लोगों को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), भारत के मुख्य न्यायाधीश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भेजा गया है।