‘सलमान खान ने इग्नोर किया’, शहजाद पूनावाला ने स्वरा भास्कर पर कसा तंज, ‘राइज एंड फॉल’ में आते ही छिड़ी जुबानी जंग

Rise And Fall Season 2: वीरेंद्र सहवाग के होस्ट वाले रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला की मौजूदगी के साथ ही दोनों के बीच पुरानी तकरार की चर्चा भी तेज हो गई है। शो के पहले एपिसोड में शहजाद ने स्वरा पर तंज कसते हुए 2019 के गणपति विसर्जन से जुड़े एक पुराने वीडियो का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने सलमान खान का नाम भी लिया और दावा किया कि उस मौके पर सलमान ने स्वरा को नजरअंदाज किया था।