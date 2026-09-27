‘सलमान खान ने इग्नोर किया’, शहजाद पूनावाला ने स्वरा भास्कर पर कसा तंज, ‘राइज एंड फॉल’ में आते ही छिड़ी जुबानी जंग

राइज एंड फॉल सीजन 2 (फोटो सोर्स- instagram/primevideo)
Rise And Fall Season 2: वीरेंद्र सहवाग के होस्ट वाले रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला की मौजूदगी के साथ ही दोनों के बीच पुरानी तकरार की चर्चा भी तेज हो गई है। शो के पहले एपिसोड में शहजाद ने स्वरा पर तंज कसते हुए 2019 के गणपति विसर्जन से जुड़े एक पुराने वीडियो का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने सलमान खान का नाम भी लिया और दावा किया कि उस मौके पर सलमान ने स्वरा को नजरअंदाज किया था।
शो के दौरान स्वरा भास्कर को लेकर बात करते हुए शहजाद पूनावाला ने 2019 के गणपति विसर्जन कार्यक्रम का संदर्भ दिया। उन्होंने आरोप के अंदाज में कहा कि स्वरा किसी दूसरे व्यक्ति के गणपति विसर्जन में पहुंचकर ‘माइलेज और फुटेज’ लेने के लिए डांस कर रही थीं।
इसके बाद शहजाद ने सलमान खान का जिक्र करते हुए कहा कि सलमान ने उन्हें कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। शहजाद ने इसी संदर्भ में अपने लिए भी ‘इग्नोर मोड’ में रहने की बात कही। उनकी यह टिप्पणी शो में दोनों के बीच चल रही खींचतान का हिस्सा बन गई।
2019 में अर्पिता खान के गणपति विसर्जन समारोह से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो में स्वरा भास्कर, डेजी शाह और दूसरे लोगों को जश्न में शामिल होते देखा गया था। हालांकि, उस पुराने कार्यक्रम में किस व्यक्ति ने किसे नजरअंदाज किया, यह शहजाद के मौजूदा दावे का हिस्सा है और इसे अलग से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता।
स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला के बीच सार्वजनिक तौर पर मतभेद पहले भी चर्चा में रहे हैं। दोनों के अलग-अलग राजनीतिक विचारों के कारण सोशल मीडिया पर उनकी बयानबाजी को लेकर कई बार चर्चा हुई है। शो में आने से पहले भी दोनों के बीच संभावित टकराव को लेकर सवाल उठते रहे थे। ‘राइज एंड फॉल’ में दोनों के आमने-सामने आने के बाद यह पुराना समीकरण अब रियलिटी शो के माहौल में भी दिखाई दे रहा है।
शो के शुरुआती हिस्से में स्वरा के घर में प्रवेश करने के दौरान भी दोनों के बीच थोड़ी असहज स्थिति नजर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहजाद ने स्वरा को अभिवादन करने के बजाय अन्य प्रतियोगियों का अभिवादन किया। बाद में कायरा अनु ने स्वरा को शहजाद से मिलने के लिए कहा।
आखिरकार दोनों ने हाथ जोड़कर एक-दूसरे का अभिवादन किया। यह पूरा पल शो में तनाव के साथ-साथ हल्के-फुल्के अंदाज में भी नजर आया।
'राइज एंड फॉल 2' में कुल 15 प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं। शो में कंटेस्टेंट्स को ‘रूलर्स’ और ‘वर्कर्स’ के दो समूहों में बांटा जाता है। रूलर्स को पेंटहाउस में रहने और महत्वपूर्ण फैसले लेने की शक्ति मिलती है, जबकि वर्कर्स बेसमेंट में रहकर अलग-अलग टास्क करते हैं और प्राइज मनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। शो का प्रीमियर 26 सितंबर 2026 को हुआ है और इस सीजन की मेजबानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग कर रहे हैं।
फिलहाल स्वरा और शहजाद की नोकझोंक ने शो की शुरुआत में ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। आने वाले एपिसोड्स में दोनों के बीच ये टकराव किस दिशा में जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा।
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