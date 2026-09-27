भीड़ में आलिया के लिए प्रोटेक्टिव हुए रणबीर कपूर! कमर थामकर सुरक्षित भीड़ से निकाला, वीडियो हुआ वायरल

रणबीर कपूर ने पत्नी आलिया को भीड़ में किया प्रोटेक्ट
Ranbir Kapoor Protect wife Alia Bhatt: डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' (Love & War) को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है। शनिवार रात, यानी 26 सितंबर को मुंबई में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट एक साथ नजर आई। आलिया भट्ट (Alia Bhatt), रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), विक्की कौशल और निर्देशक भंसाली एक साथ डिनर के लिए पहुंचे थे। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते समय स्टार्स ने पैपराजी को कई शानदार पोज दिए, लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह था अपनी पत्नी आलिया भट्ट के लिए रणबीर कपूर का प्रोटेक्टिव अंदाज।
फिल्म 'लव एंड वॉर' की पूरी टीम डिनर पर पहुंची थी। इस दौरान जैसे ही सभी स्टार्स बाहर निकले, रेस्टोरेंट के बाहर पैपराजी और फैंस की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। विक्की कौशल और संजय लीला भंसाली को मुस्कुराते हुए बाय कहने के बाद आलिया अपनी कार की ओर बढ़ने लगीं। भीड़ और अफरा-तफरी को देखते हुए रणबीर कपूर तुरंत आलिया के करीब आ गए और बड़ी ही केयरिंग अंदाजी में आलिया की कमर पर हाथ रखा।
भीड़ ज्यादा होने की वजह से वह पत्नी को सुरक्षित तरीके से कार तक ले गए। इस दौरान रणबीर का ध्यान पूरी तरह अपनी पत्नी की सुरक्षा पर था। पति के इस प्यारे और प्रोटेक्टिव जेस्चर को देखकर आलिया भट्ट के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई और वह शरमाती हुई नजर आईं। बी-टाउन के इस पॉवर कपल का यह क्यूट मोमेंट कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
डिनर नाइट के लिए स्टार्स का लुक बेहद क्लासी था। आलिया भट्ट पीले रंग की खूबसूरत स्कर्ट और मैचिंग सूट सेट में हसीन लग रही थीं, जिसे उन्होंने नीट 'क्लीन बन' हेयरस्टाइल के साथ पेयर किया था। वहीं रणबीर कपूर कैजुअल लेकिन स्मार्ट लुक में नजर आए। विक्की कौशल भी अपने कूल अंदाज में काफी जंच रहे थे।
पिछले कुछ दिनों में मेकर्स ने 'लव एंड वॉर' से आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल के फर्स्ट-लुक पोस्टर्स जारी किए हैं, जिनमें तीनों स्टार्स के अलग-अलग और दिलचस्प अवतार देखने को मिले हैं। भंसाली की यह महागाथा एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी और युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही यह भव्य फिल्म 21 जनवरी 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
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