भीड़ में आलिया के लिए प्रोटेक्टिव हुए रणबीर कपूर! कमर थामकर सुरक्षित भीड़ से निकाला, वीडियो हुआ वायरल

Ranbir Kapoor Protect wife Alia Bhatt: डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' (Love & War) को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है। शनिवार रात, यानी 26 सितंबर को मुंबई में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट एक साथ नजर आई। आलिया भट्ट (Alia Bhatt), रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), विक्की कौशल और निर्देशक भंसाली एक साथ डिनर के लिए पहुंचे थे। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते समय स्टार्स ने पैपराजी को कई शानदार पोज दिए, लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह था अपनी पत्नी आलिया भट्ट के लिए रणबीर कपूर का प्रोटेक्टिव अंदाज।