‘लव एंड वॉर’ से विक्की कौशल का पोस्टर देख मेकर्स पर भड़के फैंस, नाराज हुए लोग बोले- इससे अच्छा हो सकता था

Love And War Vicky Kaushal Poster: संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के फर्स्ट लुक के बाद अब फिल्म से विक्की कौशल का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। पोस्टर में विक्की का गंभीर और रहस्यमयी अंदाज नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आते ही इस लुक को लेकर फैंस की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।