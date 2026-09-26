रणबीर की रामायण का प्रमोशन करेगा दुनिया का सबसे अमीर यूट्यूबर, ताजमहल के बाद अब इवेंट में हिस्सा लेंगे ‘मिस्टर बीस्ट’

Ramayana:रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म ‘रामायण’ को लेकर दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। इसी बीच दुनिया के मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट भारत यात्रा ने फिल्म को लेकर एक नई चर्चा शुरू कर दी है। मिस्टर बीस्ट को हाल ही में अपनी पत्नी और टीम के साथ आगरा में ताजमहल का दौरा करते देखा गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि नो ‘रामायण’ के प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं।