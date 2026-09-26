स्वरा भास्कर ने ‘राइज एंड फॉल 2’ जाने से पहले पति और बेटी के लिए किया इमोशनल पोस्ट, फोटो भी की शेयर

Swara Bhasker Emotional Breakdown: अपनी बेबाक बयानबाजी और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) जल्द ही अपने नए प्रोजेक्ट 'राइज एंड फॉल 2' (Rise and Fall 2) के साथ नए सफर की शुरुआत करने जा रही हैं। इस नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से ठीक पहले एक्ट्रेस काफी इमोशनल नजर आईं। अपने परिवार से दूर जाने का अहसास होते ही स्वरा का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पति फहाद अहमद और नन्ही बेटी के साथ-साथ परिवार के लिए एक बेहद प्यारा और भावुक नोट शेयर किया है।