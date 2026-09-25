‘हनुमान अंश’ के डायरेक्टर की अगली फिल्म में काम करने वाले थे मुश्ताक खान, निधन पर विशाल चतुर्वेदी बोले- अपने पीछे विरासत छोड़ गए

मुस्ताक खान (फोटो सोर्स- IMDb)
Mushtaq Khan Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मुश्ताक खान के निधन से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 'वेलकम', 'हम हैं राही प्यार के' और 'गदर' जैसी फिल्मों में अपने सपोर्टिंग और कॉमिक किरदारों से पहचान बनाने वाले मुश्ताक खान का 24 सितंबर को मुंबई में निधन हो गया। वो कैंसर से जूझ रहे थे। उनके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों और फिल्ममेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी।
इसी बीच ‘हनुमान अंश’ के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने मुश्ताक खान को याद करते हुए एक खास बात साझा की है। डायरेक्टर के मुताबिक, मुश्ताक खान उनके अगले प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाले थे।
विशाल चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अभिनेता को श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि दोनों जल्द ही एक फिल्म में साथ काम करने वाले थे। उन्होंने मुश्ताक खान के निधन पर दुख जताते हुए उनके अभिनय और उनके छोड़े हुए काम को याद किया।
विशाल ने अपने पोस्ट में कहा कि वह मुश्ताक खान के साथ काम करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने अभिनेता की कला और उनकी विरासत को याद करते हुए दिवंगत कलाकार की आत्मा की शांति की कामना की।
मुश्ताक खान के निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। सनी देओल, अनुपम खेर, परेश रावल, राजपाल यादव, संजय मिश्रा और रजा मुराद समेत कई सितारों ने अभिनेता को याद किया।
‘वेलकम’ के निर्देशक अनीस बज्मी ने भी मुश्ताक खान को याद किया। उन्होंने अभिनेता को अपने खास अंदाज में याद करते हुए उनके साथ जुड़ी भावनाओं को साझा किया। बज्मी ने उन्हें एक शानदार कलाकार और अच्छे इंसान के तौर पर याद किया और उनके परिवार के लिए हिम्मत की प्रार्थना की।
मुश्ताक खान ने अपने लंबे करियर में कई फिल्मों में ऐसे किरदार निभाए, जो कहानी में छोटी भूमिका होने के बावजूद दर्शकों के जेहन में रह गए। कॉमेडी से लेकर गंभीर भूमिकाओं तक उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदारों में अपनी छाप छोड़ी।
मुश्ताक खान ने एक पुराने पॉडकास्ट इंटरव्यू में फिल्म ‘वेलकम’ से जुड़ा अपनाअनुभव भी साझा किया था। उन्होंने दुबई में फिल्म की शूटिंग के दौरान अपनी फीस को लेकर बात की थी।
अभिनेता ने दावा किया था कि शूटिंग के दौरान वो जिस होटल में ठहरे थे, वहां अक्षय कुमार का स्टाफ भी ठहरा हुआ था। उनके मुताबिक, फिल्म के लिए उन्हें मिलने वाली रकम अक्षय कुमार के स्टाफ की सैलरी से भी कम थी। यह बात उन्होंने अपने अनुभव के तौर पर बताई थी।
मुश्ताक खान के निधन के बाद उनके परिवार, दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। 25 सितंबर को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां करीबी लोगों और फिल्म जगत से जुड़े कई सदस्यों ने पहुंचकर दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी।
मुश्ताक खान अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिल्मों में निभाए उनके किरदार और उनका सहज अभिनय लंबे समय तक दर्शकों को उनकी याद दिलाता रहेगा। खास बात यह भी है कि जिस फिल्ममेकर के साथ वह अपने अगले प्रोजेक्ट में नजर आने वाले थे, उसी विशाल चतुर्वेदी ने उनके निधन के बाद उनके अभिनय और विरासत को याद करते हुए उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी।
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