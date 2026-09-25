‘हनुमान अंश’ के डायरेक्टर की अगली फिल्म में काम करने वाले थे मुश्ताक खान, निधन पर विशाल चतुर्वेदी बोले- अपने पीछे विरासत छोड़ गए

Mushtaq Khan Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मुश्ताक खान के निधन से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 'वेलकम', 'हम हैं राही प्यार के' और 'गदर' जैसी फिल्मों में अपने सपोर्टिंग और कॉमिक किरदारों से पहचान बनाने वाले मुश्ताक खान का 24 सितंबर को मुंबई में निधन हो गया। वो कैंसर से जूझ रहे थे। उनके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों और फिल्ममेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी।