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‘लव एंड वॉर’ के फर्स्ट लुक के बाद आलिया भट्ट का डांस वीडियो हुआ Leak, सोशल मीडिया पर हुआ दावा

Love And War Movie: 'लव एंड वॉर' फिल्म से आलिया भट्ट का कथित तौर पर एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसे लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये फिल्म लव एंड वॉर के एक गाने का है। अब इसी पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन्स सामने आ रहे हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 25, 2026

Love And War Movie

लव एंड वॉर (फोटो सोर्स- Instagram/bolly_newssss)

Love And War Movie: संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर फैंस की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। रणबीर कपूर के बाद शुक्रवार को फिल्म से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक सामने आया, जिसमें वो एक कैबरे डांसर के किरदार में नजर आ रही हैं। इसी के कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। दावा किया जा रहा है कि ये फिल्म में आलिया भट्ट के डांस सीक्वेंस का वीडियो है। हालांकि, अभी तक इस क्लिप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पोस्टर वाले आउटफिट में दिखीं महिला

वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला डांस करती हुई दिखाई दे रही है। क्लिप में चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा, इसलिए यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वीडियो में आलिया भट्ट ही हैं। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान इस बात पर गया कि डांस कर रही महिला की ड्रेस वही नजर आ रही है, जो आलिया के हाल ही में जारी किए गए कैरेक्टर पोस्टर्स में दिखाई गई थी।

इसी समानता के आधार पर फैंस इसे 'लव एंड वॉर' का सीन बता रहे हैं। लेकिन जब तक फिल्म के मेकर्स या आलिया की तरफ से कोई पुष्टि नहीं होती, तब तक इसे सिर्फ एक वायरल और अपुष्ट दावा ही माना जा सकता है।

वीडियो देखकर फैंस ने की भंसाली के संगीत की तारीफ

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ यूजर्स ने क्लिप को असली बताते हुए आलिया के डांस और उनके अंदाज की तारीफ की। एक यूजर ने लिखा कि अगर वीडियो वास्तविक है तो गाना काफी शानदार लग रहा है और भंसाली का संगीत फिर से दर्शकों को आकर्षित कर सकता है।

एक दूसरे यूजर ने संजय लीला भंसाली की फिल्मों के संगीत का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी फिल्म में अच्छे और नए संगीत की उम्मीद रहती है। वहीं कुछ लोगों ने आलिया के डांस और उनके किरदार की बॉडी लैंग्वेज पर भी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर के मुताबिक, आलिया जिस तरह किरदार के अंदाज और रवैये को पकड़ती हैं, उसकी झलक इस क्लिप में भी दिखाई दे रही है।

आलिया के लुक ने पहले ही बढ़ाई उत्सुकता

'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म के प्रमोशनल मटेरियल में अब तक तीनों कलाकारों के किरदारों को लेकर दर्शकों के बीच काफी चर्चा देखने को मिली है। आलिया के कैबरे डांसर वाले लुक ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा है। फिल्म को संजय लीला भंसाली निर्देशित कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों को फिल्म के संगीत, डांस सीक्वेंस और भव्य विजुअल्स से काफी उम्मीदें हैं।

कई बार टल चुकी है रिलीज

'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट पहले क्रिसमस 2025 रखी गई थी। बाद में फिल्म की रिलीज को टालकर मार्च 2026 करने की योजना बनाई गई, लेकिन यह तारीख भी आगे बढ़ गई। अब फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

‘लव एंड वॉर’ में आलिया भट्ट का नया लुक देख भड़के यूजर्स, बोले- ‘AI से बनाया है क्या?’ ‘टॉक्सिक’ और ‘बॉम्बे वेलवेट’ से हुई तुलना

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Alia Bhatt Love and War

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Updated on:

25 Sept 2026 05:50 pm

Published on:

25 Sept 2026 05:49 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘लव एंड वॉर’ के फर्स्ट लुक के बाद आलिया भट्ट का डांस वीडियो हुआ Leak, सोशल मीडिया पर हुआ दावा

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