‘लव एंड वॉर’ के फर्स्ट लुक के बाद आलिया भट्ट का डांस वीडियो हुआ Leak, सोशल मीडिया पर हुआ दावा

Love And War Movie: संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर फैंस की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। रणबीर कपूर के बाद शुक्रवार को फिल्म से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक सामने आया, जिसमें वो एक कैबरे डांसर के किरदार में नजर आ रही हैं। इसी के कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। दावा किया जा रहा है कि ये फिल्म में आलिया भट्ट के डांस सीक्वेंस का वीडियो है। हालांकि, अभी तक इस क्लिप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।