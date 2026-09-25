‘लव एंड वॉर’ में आलिया भट्ट का नया लुक देख भड़के यूजर्स,बोले- ‘AI से बनाया है क्या?’ ‘टॉक्सिक’ और ‘बॉम्बे वेलवेट’ से हुई तुलना

एक यूजर ने तो पोस्टर को ‘टॉक्सिक प्लस बॉम्बे वेलवेट’ जैसा बताया। वहीं, कुछ लोगों ने पोस्टर के लुक और एडिटिंग पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि यह काफी ज्यादा एडिटेड या एआई से बनाया हुआ लग रहा है। हालांकि, ये सोशल मीडिया यूजर्स की राय हैं और मेकर्स की तरफ से पोस्टर को लेकर ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है। एक अन्य कमेंट में आलिया के पोस्टर की तुलना कियारा आडवाणी के ‘टॉक्सिक’ पोस्टर से करते हुए लिखा गया कि दोनों लुक में बहुत कम अंतर है। कुछ यूजर्स ने आलिया के लुक को ‘टॉक्सिक’, ‘बॉम्बे वेलवेट’ और ‘एनिमल’ का मिक्स बताया।