गोविंदा-सुनीता के गणपति विसर्जन का पुराना वीडियो वायरल, ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों के बीच कपल ने किया डांस

गोविंदा के लालबागचा राजा पहुंचने से पहले उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अलग से पंडाल में पहुंची थीं। वह अकेले आईं और भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। सुनीता आहूजा को मंदिर में पूजा-अर्चना करते देखा गया। अपनी विज़िट के दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। बाद में गणपति सेलिब्रेशन के दौरान गोविंदा को अपने बच्चों, टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा के साथ देखा गया।