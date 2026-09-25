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गोविंदा-सुनीता के गणपति विसर्जन का पुराना वीडियो वायरल, ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों के बीच कपल ने किया डांस

Govinda Sunita Ahuja Ganpati Visarjan: गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्तों में अनबन के बीच दोनों का पिछले साल के गणपति विसर्जन का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कपल ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारों के बीच साथ में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 25, 2026

Govinda Sunita Ahuja Last Year Ganesh Visarjan:

गोविंदा और सुनीता आहूजा का पिछले साल का गणपति विसर्जन वीडियो वायरल। (फोटो सोर्स: X- @ians_india)

Govinda Sunita Ahuja Last Year Ganesh Visarjan:गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते में दरार की ख़बरों के बीच सोशल मीडिया पर कपल के पिछले साल के गणेश चतुर्थी के जश्न की झलकियां फिर से सामने आ रही हैं। इन वीडियोज परिवार पारंपरिक रीति-रिवाजों के लिए इकट्ठा हुआ था और बाद में विसर्जन समारोह में शामिल हुआ।

इस मौके के वीडियो में गोविंदा और सुनीता आहूजा को भक्तिमय जश्न में शामिल होते देखा गया। जब परिवार विसर्जन की तैयारी कर रहा था, तो यह जोड़ा गणेश जी के गीत गाते हुए दिखाई दिया। यशवर्धन आहूजा भी इस समारोह का हिस्सा थे। एक वीडियो में उन्हें मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाने से पहले अंतिम आरती करते हुए दिखाया गया।

यशवर्धन आहूजा ने गणेश जी की मूर्ति उठाई

एक और क्लिप में परिवार को विसर्जन समारोह के लिए निकलते समय "गणपति बप्पा मोरया" के जयकारे लगाते हुए दिखाया गया। जुलूस के दौरान गोविंदा को यशवर्धन आहूजा के बगल में खड़े देखा गया। जब परिवार पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ आगे बढ़ा, तो यशवर्धन आहूजा ने भगवान गणेश की मूर्ति उठाई हुई थी। वहीं, सुनीता आहूजा त्योहार के माहौल का आनंद लेती हुई दिखाई दीं।

उन्होंने जश्न के दौरान बज रहे संगीत पर डांस किया। इन वीडियो में गणेश विसर्जन के जश्न में परिवार की भागीदारी की झलक मिली।

सुनीता आहूजा ने परिवार के साथ बिताए पलों को शेयर किया

सुनीता आहूजा ने इंस्टाग्राम के जरिए अपने फॉलोअर्स को भी जश्न की झलक दिखाई। उन्होंने इस मौके की तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें से एक तस्वीर में वह गोविंदा के साथ गणेश जी की मूर्ति के पास नजर आ रही हैं।

एक और तस्वीर में सुनीता आहूजा अपनी मां, एक्टर मनीषा कोइराला और यशवर्धन आहूजा के साथ दिखाई दीं। उन्होंने तस्वीरों के साथ "गणपति बप्पा मोरया" कैप्शन लिखा और साथ में लाल दिल और हाथ जोड़ने वाले इमोजी भी लगाए।

गोविंदा कोमल रानी के साथ लालबागचा राजा पहुंचे

हाल ही में, गोविंदा को इस साल गणेश चतुर्थी के जश्न के दौरान मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा में देखा गया। एक्टर मंगलवार को अपनी को-स्टार और कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार के साथ इस मशहूर पंडाल में पहुंचे। उनकी यह मौजूदगी गोविंदा की पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही अटकलों के बीच हुई।

इस विजिट के लिए गोविंदा ने सफेद कुर्ता-पजामा पहना था। कोमल रानी स्वर्णकार लाल और पीली साड़ी में थीं। दोनों को वेन्यू के बाहर पैपराजी का अभिवादन करते देखा गया। गोविंदा ने फोटोग्राफर्स का स्वागत "गणपति बप्पा मोरया" के जयकारे के साथ किया। कोमल रानी स्वर्णकार ने भी फोटोग्राफर्स की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

सुनीता आहूजा अकेले लालबागचा राजा पहुंचीं

गोविंदा के लालबागचा राजा पहुंचने से पहले उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अलग से पंडाल में पहुंची थीं। वह अकेले आईं और भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। सुनीता आहूजा को मंदिर में पूजा-अर्चना करते देखा गया। अपनी विज़िट के दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। बाद में गणपति सेलिब्रेशन के दौरान गोविंदा को अपने बच्चों, टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा के साथ देखा गया।

मुंबई में अनंत चतुर्दशी मनाई जा रही है और शहर भर में भक्त मूर्ति विसर्जन के आखिरी समारोहों में हिस्सा ले रहे हैं। यह मौका 2026 के गणेश चतुर्थी उत्सव के समापन का प्रतीक है।

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Updated on:

25 Sept 2026 02:38 pm

Published on:

25 Sept 2026 02:37 pm

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