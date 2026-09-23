सुनीता आहूजा के बाद रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी संग लालबागचा राजा पहुंचे गोविंदा, दोनों की एंट्री ने खींचा ध्यान

गोविंदा ने कोमल रानी के साथ लिया बप्पा का आशीर्वाद। (फोटो सोर्स: instagram- bollywoodbliss)
Govinda Komal Rani Swarnkar: एक्टर गोविंदा मंगलवार (22 सितंबर) को भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा पंडाल पहुंचे। हालांकि, एक्टर का एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ आना चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि सुनीता आहूजा के साथ उनकी शादी को लेकर चल रही खबरों के बीच कोमल का नाम उनसे जोड़ा जाता रहा है।
गोविंदा का यह दौरा सुनीता के उसी पंडाल में देखे जाने के कुछ घंटों बाद हुआ, जहां उन्होंने भी बप्पा की पूजा की थी। कपल के रिश्ते को लेकर चल रही अटकलों के बीच उनके अलग-अलग दौरों के समय ने लोगों का ध्यान खींचा है। दर्शन के लिए गोविंदा ने पारंपरिक सफेद कुर्ता-पायजामा पहना था, जबकि कोमल लाल साड़ी में थीं। पूजा करने के बाद, दोनों को पंडाल में फोटोग्राफर्स और मीडियाकर्मियों का अभिवादन करते देखा गया।
पिछले कुछ महीनों में गोविंदा और सुनीता शादीशुदा जिंदगी और अलगाव की खबरों के चलते चर्चा में रहे हैं। इस दौरान सुनीता ने कोमल के साथ गोविंदा के कथित रिश्ते को लेकर भी आरोप लगाए हैं। मगर, हादोनी की ये सार्वजनिक उपस्थिति गोविंदा के परिवार के साथ गणेश चतुर्थी मनाने के लिए अमेरिका से मुंबई लौटने के कुछ दिनों बाद हुई है। जहां उन्होंने अपने बच्चों, टीना और यशवर्धन के साथ उत्सव में भाग लिया, वहीं सुनीता समारोह में नहीं दिखीं।
उनकी शादी को लेकर चल रही खबरों के बीच, खबर है कि गोविंदा और सुनीता ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है।
पिछले महीने सुनीता और बेटे यशवर्धन को फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया था। गोविंदा के मैनेजर के मुताबिक, सुनीता तलाक का केस वापस लेने के लिए कोर्ट गई थीं। इससे पहले सुनीता गोविंदा और कोमल के कथित रिश्ते पर प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। एयरपोर्ट पर दोनों को साथ देखे जाने के बाद उन्होंने कोमल की स्टाइलिंग पर टिप्पणी करते हुए गोविंदा को ‘शुगर डैडी’ कहा था। बाद में गोविंदा ने सुनीता से सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणियां न करने को कहा।
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