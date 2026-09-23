सुनीता आहूजा के बाद रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी संग लालबागचा राजा पहुंचे गोविंदा, दोनों की एंट्री ने खींचा ध्यान

गोविंदा का यह दौरा सुनीता के उसी पंडाल में देखे जाने के कुछ घंटों बाद हुआ, जहां उन्होंने भी बप्पा की पूजा की थी। कपल के रिश्ते को लेकर चल रही अटकलों के बीच उनके अलग-अलग दौरों के समय ने लोगों का ध्यान खींचा है। दर्शन के लिए गोविंदा ने पारंपरिक सफेद कुर्ता-पायजामा पहना था, जबकि कोमल लाल साड़ी में थीं। पूजा करने के बाद, दोनों को पंडाल में फोटोग्राफर्स और मीडियाकर्मियों का अभिवादन करते देखा गया।