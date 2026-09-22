संजय दत्त ने लालबागचा राजा पंडाल में भीड़ के बीच पत्नी मान्यता दत्त की मांग में लगाया सिन्दूर

पंडाल की ओर बढ़ते समय संजय यह पक्का करते दिखे कि मान्यता उनके करीब रहें। भक्तों की भारी भीड़ के बीच से गुजरते समय भी एक्टर उनके साथ ही रहे। बप्पा का आशीर्वाद लेने के बाद, संजय ने अपनी आस्था और लालबागचा राजा में बार-बार आने के बारे में बात करते हुए कहा, "यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक बार फिर 'लालबागचा राजा' के दर्शन करने का मौका मिला। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि बप्पा ने मुझे बुलाया है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि बप्पा मुझे हर साल यहां बुलाएं और मैं हर साल यहां आता रहूं।"