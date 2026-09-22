‘काजी भाई ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया?’ Bigg Boss 20 में रीति तिवारी के बिहेवियर पर आवेज दरबार ने लगाई क्लास

आवेज दरबार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए बिग बॉस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह आमतौर पर ऐसे वीडियो नहीं बनाते, लेकिन रीति का काजी के साथ बात करने का तरीका देखकर उन्हें प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस हुई। आवेज ने कहा, “मुझे बुरा लगा, जिस तरीके से रीति ने काजी भाई से बात की। मुझे अच्छा नहीं लगा और बहुत अननेसेसरी था।” इसके बाद उन्होंने रीति से सवाल करते हुए पूछा कि आखिर वह काजी को लेकर इतनी इनसिक्योर क्यों हैं और काजी ने उनका क्या बिगाड़ दिया है।