तमन्ना भाटिया-सिद्धार्थ मल्होत्रा पहुंचे ‘बिग बॉस 20’, छठ पूजा के सीन पर बोले यूजर्स- हिंदी फिल्म में पहली बार है, बस विवाद ना हो

Vvaan फिल्म सिर्फ कहानी या रोमांस पर केंद्रित नहीं है, बल्कि भरोसे, भावनात्मक जुड़ाव और मुश्किल समय से बाहर निकलने की कोशिश को भी दिखाती है। बता दें, 'द वन' के ट्रेलर में सबसे ज्यादा ध्यान एक रहस्यमयी जंगल खींचता है। यही जंगल फिल्म की कहानी का अहम हिस्सा नजर आ रहा है। यहां ऐसी मान्यताएं और शक्तियां मौजूद हैं, जिनका संबंध सदियों पुरानी लोककथाओं से बताया जा रहा है। सिद्धार्थ और तमन्ना के किरदार भी इसी रहस्यमयी दुनिया में पहुंचते हैं और इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलती दिखाई देती है।