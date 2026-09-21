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‘आशिकी’ के राहुल रॉय ने तबियत पर फिर कही ये बात, बोले- ‘कोमा में था, व्हीलचेयर पर लौटकर आया’, Video हुआ वायरल

Rahul Roy Brain Stroke: ‘आशिकी’ स्टार राहुल रॉय ने ब्रेन स्ट्रोक के बाद अपने मुश्किल दौर को याद किया। कारगिल में तबीयत बिगड़ने से लेकर कोमा, व्हीलचेयर और रिकवरी तक जानें उनकी पूरी कहानी।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 21, 2026

Aashiqui actor Rahul Roy

कारगिल में बिगड़ी थी राहुल रॉय की तबीयत (सोर्स: Instagram- filmygyan/RahulRoy)

Rahul Roy Hospital: 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म ‘आशिकी’ से रातों-रात स्टार बने राहुल रॉय ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद किया है। एक्टर ने बताया कि कारगिल में शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वह कुछ समय तक कोमा में रहे। मुंबई लौटने के बाद उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा और बोलने में भी परेशानी थी।

राहुल रॉय को नवंबर 2020 में कारगिल में फिल्म ‘एलएसी- लाइव द बैटल’ की शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक आया था। उन्हें पहले श्रीनगर ले जाया गया और फिर मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह आईसीयू में रहे।

कारगिल से अस्पताल तक का सफर

राहुल रॉय ने अपने अनुभव को याद करते हुए फिल्मीज्ञान को बताया कि कारगिल में शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए मुंबई लाया गया। एक्टर के मुताबिक, जब वह वापस लौटे तो व्हीलचेयर पर थे और ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे।

उनकी बहन प्रियंका रॉय ने भी पहले बताया था कि राहुल को कारगिल से मुंबई लाने में कई मुश्किलें आई थीं। उन्हें हेलिकॉप्टर से श्रीनगर ले जाया गया, जिसके बाद मुंबई लाकर इलाज कराया गया।

कोमा में रहने के बाद बदल गई जिंदगी

राहुल के मुताबिक, अस्पताल में भर्ती होने के बाद का दौर उनके लिए बेहद कठिन था। उन्हें यह तक नहीं पता था कि वह दोबारा ठीक से चल या बोल पाएंगे या नहीं। 2021 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कारगिल से लौटने के बाद वह व्हीलचेयर पर थे और लोगों से बात करना भी मुश्किल था।

ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनकी रिकवरी में स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी भी शामिल रही। दिसंबर 2020 में वह नानावटी के बाद वॉकहार्ट अस्पताल में इलाज और थेरेपी ले रहे थे।

पांच साल बाद फिर काम पर लौटने की कोशिश

राहुल रॉय ने रिकवरी के दौरान अपनी सेहत और बोलने की क्षमता पर लगातार काम किया। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें अपनी स्पीच को लेकर चिंता थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह दोबारा ठीक से चल या बोल पाएंगे या नहीं।

एक्टर ने अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव किए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी और अपनी डाइट में भी बड़े बदलाव किए। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, वह रोजाना कई दवाइयां लेते हैं और अब पहले की तुलना में उनकी स्थिति बेहतर है। ‘आशिकी’ से पहचान बनाने वाले राहुल रॉय अब धीरे-धीरे एक्टिंग में वापसी कर रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह ‘सुपर बादशाह’ नाम की सीरीज में नजर आने वाले हैं।

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Updated on:

21 Sept 2026 01:23 pm

Published on:

21 Sept 2026 01:09 pm

Hindi News / Entertainment / ‘आशिकी’ के राहुल रॉय ने तबियत पर फिर कही ये बात, बोले- ‘कोमा में था, व्हीलचेयर पर लौटकर आया’, Video हुआ वायरल

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