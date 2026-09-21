‘आशिकी’ के राहुल रॉय ने तबियत पर फिर कही ये बात, बोले- ‘कोमा में था, व्हीलचेयर पर लौटकर आया’, Video हुआ वायरल

Rahul Roy Hospital: 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म ‘आशिकी’ से रातों-रात स्टार बने राहुल रॉय ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद किया है। एक्टर ने बताया कि कारगिल में शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वह कुछ समय तक कोमा में रहे। मुंबई लौटने के बाद उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा और बोलने में भी परेशानी थी।