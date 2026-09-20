कैटरीना की बॉडी शेमिंग पर सलमान के भड़कने के बाद फूटा सोफिया हयात का गुस्सा, अभिनेता को बताया ‘दोगला’

Salman Khan Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' के हालिया वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान का ट्रोलिंग के खिलाफ गुस्सा चर्चा में है। उम्र, वजन और शरीर को लेकर सोशल मीडिया पर होने वाली टिप्पणियों पर सलमान ने अपनी नाराजगी जाहिर की और इसी दौरान उन्होंने अपना शर्ट उतारकर ट्रोल्स को जवाब दिया। सलमान के इस अंदाज पर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट सोफिया हयात ने सलमान के पुराने व्यवहार से जुड़ा अपना अनुभव साझा किया है।