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कैटरीना की बॉडी शेमिंग पर सलमान के भड़कने के बाद फूटा सोफिया हयात का गुस्सा, अभिनेता को बताया ‘दोगला’

Salman Khan On Body Shaming: 'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में सलमान खान ने बॉडी शेमिंग और ऐज शेमिंग को लेकर ट्रोलर्स पर करारा निशाना साधा। हालांकि अब सलमान के शर्टलेस होने के बाद कई रिएक्शन्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में सोफिया हयात ने सलमान पर अब हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 20, 2026

Salman Khan Bigg Boss 20

सोफिया हयात और सलमान खान (फोटो सोर्स- Instagram/colorstv)

Salman Khan Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' के हालिया वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान का ट्रोलिंग के खिलाफ गुस्सा चर्चा में है। उम्र, वजन और शरीर को लेकर सोशल मीडिया पर होने वाली टिप्पणियों पर सलमान ने अपनी नाराजगी जाहिर की और इसी दौरान उन्होंने अपना शर्ट उतारकर ट्रोल्स को जवाब दिया। सलमान के इस अंदाज पर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट सोफिया हयात ने सलमान के पुराने व्यवहार से जुड़ा अपना अनुभव साझा किया है।

सोफिया हयात ने सलमान को बताया 'दोगला'

सोफिया हयात बिग बॉस के सातवें सीजन में नजर आई थीं। अब उन्होंने सलमान के हालिया शर्टलेस मोमेंट का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए अपने बिग बॉस के दिनों को याद किया। सोफिया ने दावा किया कि शो के दौरान सलमान ने उनके शरीर और चेहरे को लेकर टिप्पणी की थी।

सोफिया ने अपनी पोस्ट में सलमान के व्यवहार को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि जब वह बिग बॉस में थीं, तब उनके शरीर और चेहरे को लेकर टिप्पणियां की गई थीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सलमान ने उसी दौरान गौहर खान के शरीर की तारीफ की थी। सोफिया की यह प्रतिक्रिया सामने आने के बाद बिग बॉस के पुराने सीजन से जुड़ी चर्चा फिर शुरू हो गई है।

क्या था सलमान खान का पूरा मामला?

दरअसल, बिग बॉस 20 के वीकेंड का वार में सलमान खान ऑनलाइन ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग पर बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग किसी की उम्र, वजन या लुक को लेकर लगातार टिप्पणी करते हैं। इसी दौरान उन्होंने खुद को भी ट्रोल किए जाने का उदाहरण दिया और अपने शरीर को लेकर होने वाली टिप्पणियों का जिक्र किया।

सलमान ने खास तौर पर महिलाओं को प्रेग्नेंसी के बाद बॉडी शेमिंग किए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के बाद महिलाओं के वजन में बदलाव स्वाभाविक है और उन्हें परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलना चाहिए। उनका कहना था कि जब कोई महिला दोबारा काम पर लौटेगी तो वह अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकती है।

कटरीना कैफ का नाम भी चर्चा में

सलमान की इन टिप्पणियों के बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके बयान को कटरीना कैफ से जोड़कर देखा। हाल ही में कटरीना कैफ को पति विक्की कौशल के साथ अंबानी परिवार के गणपति समारोह में देखा गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट-प्रेग्नेंसी लुक और वजन को लेकर टिप्पणियां हुई थीं।

हालांकि सलमान खान ने अपने वीकेंड का वार सेगमेंट में कटरीना कैफ का नाम नहीं लिया। इसलिए उनके बयान को सीधे तौर पर कटरीना से जोड़ना सोशल मीडिया की अटकल के तौर पर ही देखा जा सकता है।

सोफिया और सलमान की पुरानी कहानी फिर सामने

सोफिया हयात का बिग बॉस सफर सीजन 7 में रहा था। शो के दौरान वह अपने बयानों और घर के दूसरे सदस्यों के साथ रिश्तों को लेकर चर्चा में रही थीं। अब कई साल बाद उन्होंने सलमान के पुराने व्यवहार का हवाला देते हुए उनकी हालिया बॉडी शेमिंग विरोधी टिप्पणी पर सवाल उठाया है।

फिलहाल सोफिया हयात के आरोपों पर सलमान खान की ओर से कोई ताजा प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में यह मामला सोफिया के हालिया बयान और उनके पुराने अनुभव के दावे तक ही सीमित है। दूसरी ओर, सलमान का मौजूदा बयान बिग बॉस 20 में ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग के मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है।

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Updated on:

20 Sept 2026 09:28 am

Published on:

20 Sept 2026 09:26 am

Hindi News / Entertainment / TV News / कैटरीना की बॉडी शेमिंग पर सलमान के भड़कने के बाद फूटा सोफिया हयात का गुस्सा, अभिनेता को बताया ‘दोगला’

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