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‘मोटी हो गई है’, कैटरीना की ट्रोलिंग पर फूटा सलमान का गुस्सा, कैमरे पर उतारे कपड़े, बोले- किसी के मां बनने पर भी बोल रहे

Salman Khan Lashes On Trollers: बिग बॉस 20 के हालिया एपिसोड में सलमान खान का गुस्सा देखने को मिला। ट्रोलिंग पर सलमान ट्रोलर्स पर भड़क गए। सलमान ने जिस तरह से ट्रोलर्स की क्लास लगाई उसे देखने से साफ तौर पर ये नजर आया कि वो कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 19, 2026

Salman Khan Lashes On Trollers

Salman Khan Lashes On Trollers

Salman Khan Lashes On Trollers: 'बिग बॉस 20’ के ‘वीकेंड का वार’ में इस बार सलमान खान का गुस्सा सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर नजर आया। शो में सलमान खान कंटेस्टेंट्स के साथ ऑनलाइन ट्रोलिंग, उम्र, वजन और लुक्स को लेकर होने वाली टिप्पणियों पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। बातचीत के दौरान वह अपने ऊपर हुई बॉडी और एज शेमिंग का भी जिक्र करते हैं और फिर कैमरे के सामने अपना कोट और टोपी उतार देते हैं।

‘किस बात पर ट्रोल करना चाहते हो?’

सलमान खान ट्रोलिंग की मानसिकता पर सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की उम्र, वजन, चेहरा, परिवार, कामयाबी या नाकामयाबी तक को निशाना बनाया जाता है। उनका कहना था कि किसी को मां बनने या उसके शरीर में आए बदलाव को लेकर टिप्पणी करना भी उसी सोच का हिस्सा है।

सलमान ने यह भी बताया कि उन्हें खुद सोशल मीडिया पर उम्र और वजन को लेकर निशाना बनाया गया है। उन्होंने अपनी उम्र का जिक्र करते हुए कहा कि लोग उन्हें भी ‘बूढ़ा’ कह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने अपने वजन को लेकर किए जाने वाले कमेंट्स का उदाहरण दिया और कहा कि अगर लोग उन्हें मोटा कहकर ट्रोल करते हैं तो वह भी सामने हैं।

कोट-टोपी उतारकर दिया जवाब

सलमान का गुस्सा उस वक्त और ज्यादा दिखाई देता है जब वह अपनी टोपी हटाते हैं और कोट उतार देते हैं। वो यह बताने की कोशिश करते नजर आते हैं कि किसी के शरीर या दिखने के तरीके पर टिप्पणी करना कितना आसान बना दिया गया है।

उन्होंने ट्रोलर्स के साथ-साथ उन लोगों को भी निशाने पर लिया जो सेलिब्रिटीज की तस्वीरें खींचकर उनके कपड़ों, शरीर या लुक्स पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। सलमान ने कहा कि किसी कलाकार ने फिल्म के लिए कोई खास लुक अपनाया हो, तब भी लोग उसके शरीर को लेकर टिप्पणी करने लगते हैं।

क्या कैटरीना कैफ की तरफ था इशारा?

सलमान खान ने प्रोमो में किसी अभिनेत्री या सेलिब्रिटी का नाम नहीं लिया। हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनके बयान को कटरीना कैफ की हालिया बॉडी शेमिंग से जोड़कर देखा है। कुछ दिनों पहले कटरीना कैफ अपने पति विक्की कौशल के साथ अंबानी परिवार के गणपति समारोह में नजर आई थीं। इसके बाद सोशल मीडिया के एक वर्ग ने उनके बढ़े हुए वजन को लेकर टिप्पणियां की थीं।

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का मानना है कि सलमान का प्रेग्नेंसी के बाद शरीर में होने वाले बदलाव का जिक्र कटरीना से जुड़ी ट्रोलिंग की ओर इशारा हो सकता है। हालांकि, सलमान ने प्रोमो में कटरीना का नाम नहीं लिया है, इसलिए इसे उनकी तरफ से कटरीना के बचाव का आधिकारिक बयान नहीं कहा जा सकता।

स्काउट से भी हुई ट्रोलिंग पर बात

प्रोमो में सलमान खान कंटेस्टेंट स्काउट से भी उसकी ऑनलाइन कम्युनिटी को लेकर सवाल करते हैं। वह पूछते हैं कि आखिर किसी को ट्रोल करने की जरूरत क्यों महसूस होती है और इसके पीछे की मानसिकता क्या है। सलमान की यह बातचीत ऑनलाइन धमकियों और सोशल मीडिया पर होने वाले निजी हमलों के संदर्भ में भी दिखाई देती है।

अब ‘वीकेंड का वार’ के इस एपिसोड में सलमान की इस नाराजगी पर घरवालों की क्या प्रतिक्रिया होती है, यह देखना दिलचस्प होगा। इस हफ्ते आसिफ खान, रोहेड़ खान और स्काउटओपी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में शामिल हैं।

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Updated on:

19 Sept 2026 10:35 pm

Published on:

19 Sept 2026 10:31 pm

Hindi News / Entertainment / ‘मोटी हो गई है’, कैटरीना की ट्रोलिंग पर फूटा सलमान का गुस्सा, कैमरे पर उतारे कपड़े, बोले- किसी के मां बनने पर भी बोल रहे

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