‘मोटी हो गई है’, कैटरीना की ट्रोलिंग पर फूटा सलमान का गुस्सा, कैमरे पर उतारे कपड़े, बोले- किसी के मां बनने पर भी बोल रहे

Salman Khan Lashes On Trollers: 'बिग बॉस 20’ के ‘वीकेंड का वार’ में इस बार सलमान खान का गुस्सा सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर नजर आया। शो में सलमान खान कंटेस्टेंट्स के साथ ऑनलाइन ट्रोलिंग, उम्र, वजन और लुक्स को लेकर होने वाली टिप्पणियों पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। बातचीत के दौरान वह अपने ऊपर हुई बॉडी और एज शेमिंग का भी जिक्र करते हैं और फिर कैमरे के सामने अपना कोट और टोपी उतार देते हैं।