‘हम बहुत अच्छे दोस्त हैं’, शिवांगी खेडकर संग शादी की अफवाहों पर साई केतन राव ने कह दी बड़ी बात

Shivangi Khedkar Marriage Rumours: ‘बिग बॉस’ से पहचान बनाने वाले एक्टर साई केतन राव इन दिनों अपने नए प्रोजेक्ट ‘सुराग 2.0’ को लेकर चर्चा में हैं। दूरदर्शन के पॉपुलर जासूसी शो ‘सुराग’ की विरासत को आगे बढ़ाने जा रहे साई केतन ने अपने करियर, लंबे ब्रेक और निजी जिंदगी को लेकर भी खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने शिवांगी खेडकर के साथ शादी की अफवाहों पर भी प्रतिक्रिया दी।