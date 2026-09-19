‘हम बहुत अच्छे दोस्त हैं’, शिवांगी खेडकर संग शादी की अफवाहों पर साई केतन राव ने कह दी बड़ी बात

शिवांगी खेडकर संग शादी की खबरों के बीच साई केतन राव बोले (सोर्स: IMDb)
Shivangi Khedkar Marriage Rumours: ‘बिग बॉस’ से पहचान बनाने वाले एक्टर साई केतन राव इन दिनों अपने नए प्रोजेक्ट ‘सुराग 2.0’ को लेकर चर्चा में हैं। दूरदर्शन के पॉपुलर जासूसी शो ‘सुराग’ की विरासत को आगे बढ़ाने जा रहे साई केतन ने अपने करियर, लंबे ब्रेक और निजी जिंदगी को लेकर भी खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने शिवांगी खेडकर के साथ शादी की अफवाहों पर भी प्रतिक्रिया दी।
शिवांगी खेडकर के साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं पर साई केतन राव ने साफ कहा कि दोनों अच्छे दोस्त हैं। हालांकि, एक्टर ने यह भी बताया कि वह भविष्य में अपने आसपास एक प्यार करने वाला और खुशहाल परिवार देखना चाहते हैं।
शिवांगी खेडकर के साथ शादी की खबरों को लेकर साई केतन राव ने कहा कि दोनों के बीच फिलहाल गहरी दोस्ती है। उन्होंने कहा, “हम सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं, सच में, सच में बहुत अच्छे दोस्त।”
हालांकि, परिवार को लेकर अपनी इच्छा जाहिर करते हुए साई केतन ने कहा कि वह अपने आसपास एक अच्छा, प्यार करने वाला और खुशहाल परिवार देखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि ऐसा जल्द हो।
साई केतन राव जल्द ही दूरदर्शन के जासूसी शो ‘सुराग 2.0’ में नजर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में उन्हें इस शो के लिए चुना नहीं गया था। एक्टर ने बताया कि उस समय भी उन्हें अंदर से भरोसा था कि यह किरदार उनके लिए ही है।
साई केतन ने बताया कि वह शुरुआत में ‘सुराग’ के लिए सेलेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें लगातार लगता रहा कि यह कैरेक्टर उन्हें ही करना है। करीब एक महीने बाद उन्हें फोन आया और बताया गया कि उनका चयन हो गया है। एक्टर के मुताबिक, यह वही मौका था जिसका वह काफी समय से इंतजार कर रहे थे।
साई केतन राव ने ‘बिग बॉस’ के बाद करीब दो साल के ब्रेक के दौरान अपनी अनिश्चितता के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि जब उनके आसपास के लोग लगातार नए प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उनके मन में भी सवाल आने लगे थे कि वह आखिर क्या कर रहे हैं।
हालांकि, उन्होंने इस दौर को निराशा में बदलने के बजाय खुद पर काम करने का फैसला किया। साई केतन के मुताबिक, उन्होंने इस समय का इस्तेमाल अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने और खुद को डेवलप करने के लिए किया।
साई केतन राव अब भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आगे भी काम के मौके तलाश रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन देना शुरू किया है।
एक्टर ने कहा कि उन्होंने कुछ ऑडिशन दिए हैं और कुछ प्रोड्यूसर्स को उनका काम पसंद भी आया है। उन्होंने हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस के लिए ऑडिशन देने और वहां से मिल रहे रिस्पॉन्स के बारे में भी बताया। हालांकि, उन्होंने किसी खास इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
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