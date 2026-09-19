‘बिग बॉस 20’ के बीच ‘राइज एंड फॉल 2’ में 10 लाख फॉलोअर्स वाले कंटेंट क्रिएटर की एंट्री! अनीश भगत बनेंगे कंटेस्टेंट?

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, अनीश भगत ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ सकते हैं। खबरो के अनुसार, इस सीजन के लिए अनीश के नाम पर विचार किया जा रहा है और वह रियलिटी शो में आने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें, अनीश ने अब तक जिस तरह का कंटेंट बनाया है, उसे देखते हुए शो में उनका नजरिया देखना दिलचस्प होगा। हालांकि, अभी तक उनके शामिल होने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।