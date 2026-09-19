अरिश्फा खान की मां ने स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड को दिया जवाब, बोलीं- ‘पहले रियलिटी देखो, फिर ओपिनियन बनाओ’

Arishfa Khan And Scout OP:बिग बॉस 20 में अरिश्फा और स्काउट ओपी के बीच बॉन्ड को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है। इसी बीच स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड के एक कमेंट पर अरिश्फा की मां ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिना पूरा कॉन्टेक्स्ट जाने किसी के रिश्ते या बॉन्ड पर राय बनाने को लेकर सवाल उठाया और कहा कि पहले शो की रियलिटी देखनी चाहिए, उसके बाद ही कोई ओपिनियन बनाना चाहिए।