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‘फुटेज के लिए आती हैं’ के आरोप पर भड़कीं आम्रपाली दुबे, माही विज को लेकर कह दी ऐसी बात कि छिड़ गई बहस

Amrapali Dubey Statement: बिग बॉस 20 के हालिया एपिसोड में आम्रपाली दुबे ने माही विज को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिसे सोशल मीडिया यूजर्स इनडायरेक्ट तंज मान रहे हैं।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 18, 2026

Amrapali Dubey viral video

आम्रपाली दुबे फिर भड़की माही विज पर (सोर्स: Instagram-tcx.official/realityshow199)

Amrapali Dubey Viral Video:बिग बॉस 20 के घर में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के बीच बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। हालिया एपिसोड में आम्रपाली दुबे, लव और दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत के दौरान माही विज को लेकर बात करती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए माही पर ऐसा तंज कसा, जिसे सोशल मीडिया यूजर्स एक्ट्रेस से जोड़कर देख रहे हैं।

‘फुटेज लेने मत आओ’ के आरोप पर आम्रपाली का जवाब

एपिसोड में आम्रपाली ने कहा कि जब कोई कंटेस्टेंट उन पर ‘फुटेज लेने के लिए आने’ का आरोप लगाता है, तो उन्हें लगता है कि घर में हर किसी ने अपनी फुटेज खुद कमाई है। इसी बातचीत में उन्होंने माही विज का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वह उनसे यह कह दें कि वह कई सालों से घर पर बैठी थीं और अब उन्हें मां के रोल मिल रहे हैं, तो शायद माही को यह बात बुरी लग सकती है।

आम्रपाली की यह टिप्पणी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे माही विज पर किया गया इनडायरेक्ट तंज माना जा रहा है। हालांकि, बातचीत में आम्रपाली ने माही का नाम लेते हुए सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि उनका इशारा उन्हीं की तरफ था।

सोशल मीडिया पर आम्रपाली को लेकर भी हुई बहस

आम्रपाली की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ यूजर्स ने आम्रपाली का समर्थन किया, तो कुछ ने उनके कमेंट को लेकर सवाल उठाए।

एक यूजर ने आम्रपाली को लेकर लिखा कि वह माही से भी ज्यादा उम्रदराज जैसी लगती हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने उनकी बात पर सवाल उठाते हुए लिखा कि क्या वह खुद को बहुत बड़ी हीरोइन समझती हैं। कुछ कमेंट्स में आम्रपाली की निजी जिंदगी को लेकर आपत्तिजनक और बिना पुष्टि वाले आरोप भी लगाए गए। ऐसे व्यक्तिगत आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती, इसलिए उन्हें तथ्य के तौर पर नहीं माना जा सकता।

Bigg Boss 20 में बढ़ती दिख रही है बयानबाजी

बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच बहस और एक-दूसरे पर टिप्पणियां शो का हिस्सा रही हैं। आम्रपाली की यह टिप्पणी भी अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। फिलहाल माही विज की ओर से इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है।

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Updated on:

18 Sept 2026 12:45 pm

Published on:

18 Sept 2026 12:45 pm

Hindi News / Entertainment / ‘फुटेज के लिए आती हैं’ के आरोप पर भड़कीं आम्रपाली दुबे, माही विज को लेकर कह दी ऐसी बात कि छिड़ गई बहस

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