‘फुटेज के लिए आती हैं’ के आरोप पर भड़कीं आम्रपाली दुबे, माही विज को लेकर कह दी ऐसी बात कि छिड़ गई बहस

एपिसोड में आम्रपाली ने कहा कि जब कोई कंटेस्टेंट उन पर ‘फुटेज लेने के लिए आने’ का आरोप लगाता है, तो उन्हें लगता है कि घर में हर किसी ने अपनी फुटेज खुद कमाई है। इसी बातचीत में उन्होंने माही विज का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वह उनसे यह कह दें कि वह कई सालों से घर पर बैठी थीं और अब उन्हें मां के रोल मिल रहे हैं, तो शायद माही को यह बात बुरी लग सकती है।