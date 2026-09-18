मिस्टर फैसू ने व्लॉग में दिखाई इनविटेशन कार्ड्स की झलक, अपनी शादी को लेकर फिर बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

इसके बाद जुलाई में भी एक इंटरव्यू के दौरान फैसू ने 2026 में शादी करने की बात की पुष्टि की थी, हालांकि उन्होंने तारीख और होने वाली दुल्हन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ऐसे में अब व्लॉग में कार्ड्स की झलक ने उनकी शादी को लेकर चल रही चर्चा को एक बार फिर हवा दे दी है, लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ये कार्ड्स खुद फैसू की शादी के हैं।