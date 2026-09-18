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मिस्टर फैसू ने व्लॉग में दिखाई इनविटेशन कार्ड्स की झलक, अपनी शादी को लेकर फिर बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

Mr Faisu latest vlog : मिस्टर फैसू ने अपने व्लॉग में इनविटेशन कार्ड्स की झलक दिखाई, जिसके बाद फैंस उनकी शादी को लेकर कयास लगाने लगे।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 18, 2026

Mr Faisu latest vlog

मिस्टर फैसू के व्लॉग में दिखे इनविटेशन कार्ड्स (सोर्स: x-@MR_COOL77777/Instagram-faisu__universe)

Mr Faisal Shaikh Viral Video: सोशल मीडिया स्टार फैसल शेख यानी मिस्टर फैसू की शादी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। फैसू ने अपने हालिया व्लॉग में कुछ कार्ड्स की झलक दिखाई और कहा कि वह कुछ बांटने निकले हैं। इसके बाद फैंस ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि कहीं ये उनकी शादी के इनविटेशन कार्ड्स तो नहीं हैं।

हालांकि, फैसू ने यह साफ नहीं किया कि ये कार्ड्स किस मौके के हैं। उन्होंने व्लॉग में भी पूरी जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि वह चीजों को खुलकर नहीं बताएंगे। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनकी शादी को लेकर कयास तेज हो गए हैं।

‘कुछ बांटने निकला हूं’

अपने लेटेस्ट व्लॉग में फैसू ने फैंस को बताया कि वह कुछ बांटने के लिए निकले हैं। इसके बाद उन्होंने कार की पिछली सीट पर रखी चीजों की एक छोटी-सी झलक दिखाई और इसे ‘हल्की झलक’ बताया।

फैसू ने यह भी बताया कि वह अपने ऑफिस में कुछ बांटकर आए हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर वह क्या था। उनके इस अंदाज ने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी। वीडियो सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इन चीजों को शादी के इनविटेशन कार्ड्स मान लिया। एक यूजर ने सीधे पूछ लिया, ‘शादी कब है?’

फैंस बोले- अपनी शादी का कार्ड कौन खुद लेकर जाता है?

जहां कुछ फैंस को लगा कि फैसू अपनी शादी की तैयारी शुरू कर चुके हैं, वहीं कई यूजर्स ने अलग अंदाजा लगाया। कुछ लोगों का कहना था कि ये कार्ड्स फैसू की नहीं, बल्कि उनके परिवार में होने वाली किसी शादी से जुड़े हो सकते हैं।

एक यूजर ने लिखा कि यह उनकी बहन की शादी का कार्ड हो सकता है। वहीं दूसरे यूजर ने भी इसी तरह का अंदाजा लगाया। हालांकि, फैसू ने अब तक यह साफ नहीं किया है कि उन्होंने व्लॉग में जो कार्ड दिखाए, वे किस शादी से जुड़े हैं।

बहन की सगाई से भी जुड़ रही अटकलें

फैसू की छोटी बहन जर्का शेख की सगाई की खबरों के बाद यह संभावना भी चर्चा में है कि कार्ड्स उनकी शादी से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन इसकी भी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

यानी फिलहाल फैंस सिर्फ व्लॉग में दिखाई गई झलक के आधार पर कयास लगा रहे हैं। फैसू ने इनविटेशन को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की है।

फैसू ने 2026 में शादी की बात कही थी

फैसू की शादी को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि वह पहले खुद इस साल शादी करने की बात कह चुके हैं। मई 2026 में ‘साइरस सेज’ पॉडकास्ट पर उन्होंने जुलाई में शादी होने की खबरों को खारिज किया था, लेकिन साफ कहा था कि वह 2026 में शादी जरूर करेंगे।

इसके बाद जुलाई में भी एक इंटरव्यू के दौरान फैसू ने 2026 में शादी करने की बात की पुष्टि की थी, हालांकि उन्होंने तारीख और होने वाली दुल्हन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ऐसे में अब व्लॉग में कार्ड्स की झलक ने उनकी शादी को लेकर चल रही चर्चा को एक बार फिर हवा दे दी है, लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ये कार्ड्स खुद फैसू की शादी के हैं।

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Updated on:

18 Sept 2026 01:51 pm

Published on:

18 Sept 2026 01:51 pm

Hindi News / Entertainment / मिस्टर फैसू ने व्लॉग में दिखाई इनविटेशन कार्ड्स की झलक, अपनी शादी को लेकर फिर बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

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