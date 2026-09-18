मधुर भंडारकर ने कैटरीना कैफ के बढ़ते वजन और ट्रोलिंग पर दिया बयान, बोले- उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं

Madhur Bhandarkar On Katrina Kaif Trolling: बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री और विक्की कौशल की पत्नी कैटरीना कैफ लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं। हाल ही में कैटरीना और विक्की मुकेश अंबानी के घर गणेश चतुर्थी महोत्सव में पहुंचे थे, जहां कैटरीना कैफ को देख फिर लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। कोई उन्हें विक्की कौशल की मम्मी कहने लगा तो कोई उन्हें जिम जाने की नसीहत देने लगा। अब इसी बीच मधुर भंडारकर (Madhur Bhandarkar) कैटरीना के समर्थन में सामने आए हैं। मधुर भंडारकर ने इंटरनेट पर चल रही भद्दी टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई है।