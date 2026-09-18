IPL की शुरुआत से लंदन जाने तक! ललित मोदी की जिंदगी पर फिल्म बनाने की तैयारी में हैं साजिद नाडियाडवाला

Lalit Modi biopic by Sajid Nadiadwala: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व कमिश्नर और बिजनेसमैन ललित मोदी (Lalit Modi) का जीवन हमेशा से ही ग्लैमर, विवादों, करोड़ों की दौलत और सुर्खियों का केंद्र रहा है। इंडियन क्रिकेट के इतिहास को बदलकर दुनिया की सबसे अमीर लीग IPL को आकार देने वाले ललित मोदी की जिंदगी पर अब बॉलीवुड में फिल्म बनने जा रही है। खबर है कि इसे फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला (Sajid Nadiadwala) अपने प्रोडक्शन बैनर 'नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट' के तहत निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं।