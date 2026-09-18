18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

IPL की शुरुआत से लंदन जाने तक! ललित मोदी की जिंदगी पर फिल्म बनाने की तैयारी में हैं साजिद नाडियाडवाला

Lalit Modi Biopic: ललित मोदी की जिंदगी और विवादित सफर पर जल्द ही एक बड़ी बायोपिक बनने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, मशहूर निर्माता साजिद नाडियाडवाला अपने बैनर तले इसका निर्माण करेंगे।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 18, 2026

Lalit Modi biopic to get big budget film by Sajid Nadiadwala

ललित मोदी पर बनने जा रहा है बायोपिक (Photo Source- Instagram/lalitkmodi)

Lalit Modi biopic by Sajid Nadiadwala: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व कमिश्नर और बिजनेसमैन ललित मोदी (Lalit Modi) का जीवन हमेशा से ही ग्लैमर, विवादों, करोड़ों की दौलत और सुर्खियों का केंद्र रहा है। इंडियन क्रिकेट के इतिहास को बदलकर दुनिया की सबसे अमीर लीग IPL को आकार देने वाले ललित मोदी की जिंदगी पर अब बॉलीवुड में फिल्म बनने जा रही है। खबर है कि इसे फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला (Sajid Nadiadwala) अपने प्रोडक्शन बैनर 'नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट' के तहत निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं।

ललित मोदी पर बनने जा रही है फिल्म

'पिंकविला' की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, ललित मोदी की जिंदगी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। ललित मोदी के जीवन में जितने उतार-चढ़ाव और मोड़ आए हैं, वह किसी भी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं हैं।

पिंकविला की खबर के अनुसार सूत्र ने पुष्टि करते हुए बताया, "ललित मोदी की जिंदगी में कई विविध और कठिन अध्याय रहे हैं, जिनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। हमारा विचार केवल विवादों को नहीं, बल्कि सुर्खियों के पीछे छिपे उस व्यक्ति की कहानी को बड़े पर्दे पर पेश करना है। फिलहाल फिल्म की स्क्रिप और डेवलपमेंट पर तेजी से काम चल रहा है। निर्माता चाहते हैं कि शूटिंग शुरू करने से पहले कहानी को पूरी प्रामाणिकता के साथ तैयार किया जाए।"

स्नेहा रजानी संभाल रही हैं स्क्रिप की कमान

इस बड़ी बायोपिक प्रोजेक्ट को लेकर दिलचस्प बात यह है कि जानी-मानी लेखिका और निर्माता स्नेहा रजानी इस राइटिंग और डेवलपमेंट टीम का मुख्य हिस्सा हैं। इससे पहले खुद ललित मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा किया था कि उनके जीवन पर एक बायोपिक बनने जा रही है और स्नेहा रजानी इस प्रोजेक्ट की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।

अब यह देखना बेहद दिलचस्प और रोमांचक होगा कि साजिद नाडियाडवाला इस भव्य बायोपिक में ललित मोदी का मुख्य किरदार निभाने के लिए बॉलीवुड के किस बड़े सुपरस्टार को कास्ट करते हैं।

विवादों और सफलता का मिला-जुला सफर

ललित मोदी का नाम भारतीय खेल और मनोरंजन जगत में आए सबसे बड़े बदलाव के साथ जुड़ा हुआ है। साल 2008 में जब उन्होंने टी20 क्रिकेट का सबसे भव्य स्वरूप यानी आईपीएल पेश किया, तो क्रिकेट जगत की तस्वीर हमेशा-हमेशा के लिए बदल गई। हालांकि, इसके बाद लगे कई वित्तीय आरोपों, बीसीसीआई (BCCI) से निलंबन और भारत छोड़कर लंदन बसने तक के सफर ने उन्हें लगातार विवादों में बनाए रखा।

वहीं, ललित मोदी का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ भी जुड़ा है। कुछ समय पहले उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर भी बात की थी और जब सुष्मिता सेन को ब्रेकअप के बाद गोल्ड डिगर कहा जाने लगा तो उन्होंने साफ कहा था कि हर खर्चा सुष्मिता खुद उठाती थीं। यहां तक कि मेरे बिल भी वही भरती थीं।

“उमर खालिद बने हमारे मैचमेकर!”, स्वरा भास्कर और फहाद अहमद ने बताया कैसे शुरू हुई थी दोनों की लव-स्टोरी?

ये भी पढ़ें
Swara Bhasker Fahad Ahmad Love Story umar khalid cupid

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Sept 2026 01:30 pm

Published on:

18 Sept 2026 01:22 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / IPL की शुरुआत से लंदन जाने तक! ललित मोदी की जिंदगी पर फिल्म बनाने की तैयारी में हैं साजिद नाडियाडवाला

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Lust Stories 3 Review: रिश्तों की उलझनों में सिमटीं चार कहानियां, विशाल भारद्वाज की कहानी ने छोड़ी सबसे ज्यादा छाप

Lust Stories 3 Movie Review
बॉलीवुड

मधुर भंडारकर ने कैटरीना कैफ के बढ़ते वजन और ट्रोलिंग पर दिया बयान, बोले- उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं

Madhur Bhandarkar on Katrina Kaif online trolling postpartum weight
बॉलीवुड

Daayra X Review: किसी को जबरदस्त थ्रिलर तो किसी को पकाऊ लगी कहानी, करीना-पृथ्वीराज की फिल्म ‘दायरा’ पर जानें लोगों के रिएक्शन

Daayra X Review
बॉलीवुड

iPhone 18 के लॉन्च के बीच सोनू सूद ने खरीदने वालों पर दिया बयान, बोले- असली अपग्रेड तो बेहतर समाज है

Sonu Sood Dig iphone 18 purchase people he request upgrade society
बॉलीवुड

गणपति दर्शन में पहुंचे सलमान खान गुस्से में आए नजर, ड्राइवर पर भड़कते दिखे, वीडियो पर लोगों ने किए कमेंट

Salman Khan getting angry on Driver after Fan Foot Comes Under the Car
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.