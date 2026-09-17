“उमर खालिद बने हमारे मैचमेकर!”, स्वरा भास्कर और फहाद अहमद ने बताया कैसे शुरू हुई थी दोनों की लव-स्टोरी?

Swara Bhasker Fahad Ahmad Love Story: बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) और समाजवादी नेता फहाद अहमद (Fahad Ahmad) की लव-स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अब सालों बाद कपल ने अपनी शादी और दोनों कब और कहां मिले थे उसे लेकर खुलासा किया है। फहाद अहमद ने बताया कि कैसे जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद (Umar Khalid) ने दोनों को मिलाने में एक 'मैचमेकर' (कुपिड) की अप्रत्याशित भूमिका निभाई थी। फहाद ने कहा कि मुझे स्वरा का नंबर मेरे दोस्त उमर ने ही दिया था।