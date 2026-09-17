‘कहीं तो मुझे अकेला छोड़ दो’, फोन पर सुशांत सिंह राजपूत ने कही ये बात, बहन प्रियंका सिंह का खुलासा

दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत (फोटो सोर्स- IMDb)
Sushant Singh Rajput Case: दिशा सालियान मामले में CBI की FIR के बाद दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इसी बीच सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने एक इंटरव्यू में भाई से जुड़ी एक पुरानी घटना को याद किया है। 'रिपब्लिक भारत' से बातचीत में प्रियंका ने उस समय का जिक्र किया, जब परिवार सुशांत को अपने साथ दिल्ली लाने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका के मुताबिक, इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई थीं, जिनकी जानकारी परिवार ने जांच के दौरान CBI को भी दी थी।
प्रियंका सिंह ने बताया कि 28 नवंबर को उन्हें एक अनजान नंबर से फोन आया था। उस समय उन्हें पता नहीं था कि दूसरी तरफ सुशांत हैं। फोन उठाने के बाद दोनों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। प्रियंका के मुताबिक, बातचीत के दौरान सुशांत ने उन्हें जल्द आने के लिए कहा था और यह भी बताया था कि उन्हें केरल के किसी अस्पताल ले जाने की बात हो रही है।
प्रियंका के अनुसार, बातचीत के दौरान सुशांत के आसपास किसी और व्यक्ति की मौजूदगी भी हुई थी। उन्होंने बताया कि उस समय परिवार ने सुशांत को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और सभी बहनों ने मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश की।
प्रियंका ने दावा किया कि काफी बातचीत के बाद सुशांत परिवार के साथ दिल्ली आने के लिए तैयार हो गए थे। यहां तक कि उनके साथ दिल्ली जाने के लिए टिकट भी हो गई थी। परिवार के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी बाद में CBI की पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी को दी गई थी।
प्रियंका ने बताया कि जब परिवार सुशांत को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहा था, उसी दौरान रिया चक्रवर्ती का फोन आया। उनके अनुसार, फोन पर बातचीत के बाद सुशांत फिर परेशान हो गए और परिवार के साथ दिल्ली जाने का फैसला बदल गया। प्रियंका ने कहा कि करीब एक घंटे तक फोन पर बातचीत हुई और आखिरकार सुशांत उनके साथ नहीं आ पाए।
प्रियंका ने बातचीत में उस समय का एक और प्रसंग साझा किया। उनके मुताबिक, सुशांत के बॉडीगार्ड ने उन्हें बाहर देखकर बुलाया और परिवार से सुशांत को बचाने की अपील की थी। प्रियंका का कहना है कि उस दौरान परिवार के लोग नीचे मौजूद थे और सुशांत को लेकर चिंता जताई जा रही थी।
उन्होंने यह भी दावा किया कि बॉडीगार्ड ने इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों के नाम लिए थे, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में उन नामों का खुलासा नहीं किया। प्रियंका के अनुसार, परिवार ने इस संबंध में उपलब्ध जानकारी जांच एजेंसी के साथ साझा की थी।
प्रियंका सिंह ने कहा कि परिवार ने सुशांत को अपने साथ लाने की सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार कोशिश की थी। हालांकि उनकी कोशिशें सफल नहीं हो सकीं। अब दिशा सालियान मामले में CBI की FIR के बाद सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी पुरानी घटनाओं पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। प्रियंका का यह बयान भी उसी पुराने घटनाक्रम को लेकर सामने आया है। हालांकि उनके इंटरव्यू में किए गए दावों और घटनाओं के सभी पहलुओं की स्वतंत्र पुष्टि इस बातचीत से नहीं होती है।
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