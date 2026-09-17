‘कहीं तो मुझे अकेला छोड़ दो’, फोन पर सुशांत सिंह राजपूत ने कही ये बात, बहन प्रियंका सिंह का खुलासा

Sushant Singh Rajput Case: दिशा सालियान मामले में CBI की FIR के बाद दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इसी बीच सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने एक इंटरव्यू में भाई से जुड़ी एक पुरानी घटना को याद किया है। 'रिपब्लिक भारत' से बातचीत में प्रियंका ने उस समय का जिक्र किया, जब परिवार सुशांत को अपने साथ दिल्ली लाने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका के मुताबिक, इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई थीं, जिनकी जानकारी परिवार ने जांच के दौरान CBI को भी दी थी।