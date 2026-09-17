17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘कहीं तो मुझे अकेला छोड़ दो’, फोन पर सुशांत सिंह राजपूत ने कही ये बात, बहन प्रियंका सिंह का खुलासा

Sushant Singh Rajput Case: दिशा सालियान केस में सीबीआई की FIR के बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह का रिएक्शन सामने आया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Sep 17, 2026

Sushant Singh Rajput Case

दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत (फोटो सोर्स- IMDb)

Sushant Singh Rajput Case: दिशा सालियान मामले में CBI की FIR के बाद दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इसी बीच सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने एक इंटरव्यू में भाई से जुड़ी एक पुरानी घटना को याद किया है। 'रिपब्लिक भारत' से बातचीत में प्रियंका ने उस समय का जिक्र किया, जब परिवार सुशांत को अपने साथ दिल्ली लाने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका के मुताबिक, इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई थीं, जिनकी जानकारी परिवार ने जांच के दौरान CBI को भी दी थी।

फोन पर हुई थी करीब एक घंटे बात

प्रियंका सिंह ने बताया कि 28 नवंबर को उन्हें एक अनजान नंबर से फोन आया था। उस समय उन्हें पता नहीं था कि दूसरी तरफ सुशांत हैं। फोन उठाने के बाद दोनों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। प्रियंका के मुताबिक, बातचीत के दौरान सुशांत ने उन्हें जल्द आने के लिए कहा था और यह भी बताया था कि उन्हें केरल के किसी अस्पताल ले जाने की बात हो रही है।

प्रियंका के अनुसार, बातचीत के दौरान सुशांत के आसपास किसी और व्यक्ति की मौजूदगी भी हुई थी। उन्होंने बताया कि उस समय परिवार ने सुशांत को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और सभी बहनों ने मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश की।

दिल्ली आने के लिए तैयार हो गए थे सुशांत

प्रियंका ने दावा किया कि काफी बातचीत के बाद सुशांत परिवार के साथ दिल्ली आने के लिए तैयार हो गए थे। यहां तक कि उनके साथ दिल्ली जाने के लिए टिकट भी हो गई थी। परिवार के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी बाद में CBI की पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी को दी गई थी।

प्रियंका ने बताया कि जब परिवार सुशांत को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहा था, उसी दौरान रिया चक्रवर्ती का फोन आया। उनके अनुसार, फोन पर बातचीत के बाद सुशांत फिर परेशान हो गए और परिवार के साथ दिल्ली जाने का फैसला बदल गया। प्रियंका ने कहा कि करीब एक घंटे तक फोन पर बातचीत हुई और आखिरकार सुशांत उनके साथ नहीं आ पाए।

बॉडीगार्ड ने परिवार से कही थी ये बात

प्रियंका ने बातचीत में उस समय का एक और प्रसंग साझा किया। उनके मुताबिक, सुशांत के बॉडीगार्ड ने उन्हें बाहर देखकर बुलाया और परिवार से सुशांत को बचाने की अपील की थी। प्रियंका का कहना है कि उस दौरान परिवार के लोग नीचे मौजूद थे और सुशांत को लेकर चिंता जताई जा रही थी।

उन्होंने यह भी दावा किया कि बॉडीगार्ड ने इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों के नाम लिए थे, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में उन नामों का खुलासा नहीं किया। प्रियंका के अनुसार, परिवार ने इस संबंध में उपलब्ध जानकारी जांच एजेंसी के साथ साझा की थी।

परिवार ने कई बार की थी कोशिश

प्रियंका सिंह ने कहा कि परिवार ने सुशांत को अपने साथ लाने की सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार कोशिश की थी। हालांकि उनकी कोशिशें सफल नहीं हो सकीं। अब दिशा सालियान मामले में CBI की FIR के बाद सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी पुरानी घटनाओं पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। प्रियंका का यह बयान भी उसी पुराने घटनाक्रम को लेकर सामने आया है। हालांकि उनके इंटरव्यू में किए गए दावों और घटनाओं के सभी पहलुओं की स्वतंत्र पुष्टि इस बातचीत से नहीं होती है।

‘दायरा’ में करीना कपूर संग काम करने पर अभिनेत्री तृप्ति खामकर ने किया खुलासा, बोलीं- मैंने उनका एक अलग ही रूप देखा

ये भी पढ़ें
Daayra Actress Trupti Khamkar on if she felt insecure Kareena Kapoor

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Sept 2026 12:07 pm

Published on:

17 Sept 2026 12:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘कहीं तो मुझे अकेला छोड़ दो’, फोन पर सुशांत सिंह राजपूत ने कही ये बात, बहन प्रियंका सिंह का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘हिंदू होने के नाते मुझे शर्म आई’, राम मंदिर के फैसले के तुरंत बाद स्वरा भास्कर ने किया ये काम, अब बुरी तरह हो रहीं ट्रोल

Swara Bhasker on Ayodhya Verdict
बॉलीवुड

PM Modi Birthday: 76 साल के हुए PM नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार, कंगना रनौत से लेकर अनूप जलोटा, उपासना सिंह ने लिखे खास मैसेज

Pm modi 76th birthday akshay kumar kangana smriti irani celebrity wishes
बॉलीवुड

“उमर खालिद बने हमारे मैचमेकर!”, स्वरा भास्कर और फहाद अहमद ने बताया कैसे शुरू हुई थी दोनों की लव-स्टोरी?

Swara Bhasker Fahad Ahmad Love Story umar khalid cupid
बॉलीवुड

‘दामाद नहीं, मेरे बेटे हो तुम’, निक जोनस के लिए भावुक हुईं प्रियंका चोपड़ा की मां, लिखा पोस्ट

Priyanka Chopra Mother On Nick Jonas
बॉलीवुड

‘दायरा’ में करीना कपूर संग काम करने पर अभिनेत्री तृप्ति खामकर ने किया खुलासा, बोलीं- मैंने उनका एक अलग ही रूप देखा

Daayra Actress Trupti Khamkar on if she felt insecure Kareena Kapoor
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.