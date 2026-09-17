‘दायरा’ में करीना कपूर संग काम करने पर अभिनेत्री तृप्ति खामकर ने किया खुलासा, बोलीं- मैंने उनका एक अलग ही रूप देखा

Daayra Actress Trupti Khamkar On Kareena Kapoor: 'क्रू' (Crew) में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री तृप्ति खामकर (Trupti Khamkar) एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हैं। तृप्ति मशहूर फिल्म निर्देशक मेघना गुलजार (Meghna Gulzar) की आगामी फिल्म 'दायरा' (Daayra) में नजर आने वाली हैं। इस थ्रिलर ड्रामा फिल्म में बॉलीवुड की 'बेबो' यानी करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithviraj Sukumaran) मुख्य भूमिकाओं में हैं। ऐसे में तृप्ति ने करीना कपूर के साथ काम करने को लेकर खुलासा किया और बताया कि उन्हें बेबो का सेट पर एक अलग ही रूप देखने को मिला।