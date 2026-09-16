मंदाकिनी ने ‘राम तेरी गंगा मैली’ के सीन की बताई सच्चाई, बोलीं- ‘मैंने डीप नेक ब्लाउज पहना और बच्चे को चिपका लिया बस’

राम तेरी गंगा मैली एक्ट्रेस मन्दाकिनी की फोटोज। (फोटो सोर्स: ANI and instagram- mandakiniofficial)
Mandakini Ram Teri Ganga Maili Scene: 'राम तेरी गंगा मैली' से रातों रात फेमस हुईं मंदाकिनी ने अपनी 1985 की इस फिल्म के चर्चित ब्रेस्ट-फीडिंग सीन पर हाल ही में बात की है। एक्ट्रेस ने बताया कि वह सीन असल में ब्रेस्ट-फीडिंग का सीन नहीं था और बताया कि इसके लिए किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि सीन को इस तरह से शूट किया गया था कि एक भ्रम पैदा हो गया, उन्होंने इसकी तुलना आज के समय में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लो-नेक कपड़ों से की, जिनमें ज्यादा स्किन दिखती है।
हाल ही में ANI के साथ पॉडकास्ट में मंदाकिनी से पूछा गया कि क्या वह सीन असल में ब्रेस्ट-फीडिंग का सीन था। उन्होंने कहा, "नहीं, वह था ही नहीं, उन्होंने उसे इतने अच्छे तरीके से शूट किया था।" जब उनसे पूछा गया कि क्या बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था, तो एक्ट्रेस ने इससे इनकार करते हुए कहा, "बॉडी डबल भी नहीं था, मैं ही थी, लेकिन वह ब्रेस्ट-फीडिंग सीन नहीं था।"
सीन कैसे बनाया गया, यह बताते हुए मंदाकिनी ने इसकी तुलना महिलाओं के लो-नेक कपड़े पहनने से की। उन्होंने कहा, "यह वैसा ही है जैसे आजकल आप देखते हैं कि लड़कियां कितने लो-नेक कपड़े पहनती हैं, कितना ज्यादा लो, सचमुच ऐसा लगता है कि आप सब कुछ देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से।" उन्होंने आगे समझाया, "मान लीजिए मैंने लो-नेक कपड़े पहने हैं और बच्चे को कसकर यहां चिपका लिया है। तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि फीडिंग हो रही है या नहीं?" एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उन्हें पता था कि सीन स्क्रीन पर कैसा दिखेगा।
मंदाकिनी ने यह भी कहा कि उस सीन को इतनी बड़ी चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह एक सामान्य बायोलॉजिकल पहलू है। उन्होंने कहा, "बार-बार उस चीज को समझाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। फिर कहीं न कहीं ऐसी भावना आ जाती है कि मुझे बुरा लग रहा है। जैसे मुझे बहुत बुरा लग रहा हो और मैं सफाई दे रही हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया है।" बाद में उन्हें जिस तरह से "सेक्स सिंबल" के तौर पर दिखाया गया, उस पर बात करते हुए उन्होंने माना कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी। उन्होंने कहा, "मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि यह फिल्म इतनी हिट हो जाएगी और हम रातों-रात स्टार बन जाएंगे। इसके क्या फायदे या नुकसान होते हैं, इसका भी कोई अंदाजा नहीं था।"
एक्ट्रेस ने 'राम तेरी गंगा मैली' फिल्म के एक और सीन के बारे में भी बात की, जिसमें वह बिना ब्लाउज के साड़ी पहने पानी में भीगी हुई नजर आई थीं। मंदाकिनी ने बताया कि लोग चाहते थे कि वह उस सीन को दोबारा करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एक्ट्रेस के मुताबिक, फिल्म को कामयाबी किसी खास सीन की वजह से नहीं, बल्कि उसकी कहानी की वजह से मिली थी। उन्होंने कहा, "फिल्म को हिट कराने के लिए आपको ऐसे सीन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक बहुत अच्छी कहानी की जरूरत होती है।"
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