मंदाकिनी ने ‘राम तेरी गंगा मैली’ के सीन की बताई सच्चाई, बोलीं- ‘मैंने डीप नेक ब्लाउज पहना और बच्चे को चिपका लिया बस’

मंदाकिनी ने यह भी कहा कि उस सीन को इतनी बड़ी चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह एक सामान्य बायोलॉजिकल पहलू है। उन्होंने कहा, "बार-बार उस चीज को समझाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। फिर कहीं न कहीं ऐसी भावना आ जाती है कि मुझे बुरा लग रहा है। जैसे मुझे बहुत बुरा लग रहा हो और मैं सफाई दे रही हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया है।" बाद में उन्हें जिस तरह से "सेक्स सिंबल" के तौर पर दिखाया गया, उस पर बात करते हुए उन्होंने माना कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी। उन्होंने कहा, "मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि यह फिल्म इतनी हिट हो जाएगी और हम रातों-रात स्टार बन जाएंगे। इसके क्या फायदे या नुकसान होते हैं, इसका भी कोई अंदाजा नहीं था।"