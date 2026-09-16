‘हनुमान अंश’ के तेलुगु रिलीज पर मंडराया संकट! त्रिविक्रम श्रीनिवास ने खींचे हाथ, जानें पूरा मामला

Hanuman Ansh Telugu Release To Be Deferred?: बॉलीवुड की भक्तिमय ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों देश-दुनिया में अपनी ऐतिहासिक सफलता के झंडे गाड़ रही है। महज 1.8 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म वैश्विक स्तर पर 300 करोड़ रुपये के भव्य आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुकी है। हालांकि, हिंदी सिनेमाघरों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद फिल्म का तेलुगु वर्जन अनाउंस किया गया था। कहा जा रहा था कि ये 18 सितंबर को तेलुगु में भी रिलीज की जाएगी, लेकिन अब तेलुगु रिलीज गंभीर संकट में फंसती हुई नजर आ रही है। 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए शेड्यूल की गई इस फिल्म को एक के बाद एक कई बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।