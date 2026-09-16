“म्यूजिक का SRK हूं, पर गुस्सा सलमान-संजय दत्त जैसा”, क्रेडिट विवाद में परिवार घसीटने पर भड़के अमाल मलिक

अमाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ गुमनाम प्रोफाइल उनके भाई अरमान मलिक को सिर्फ इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि अरमान ने अपने भाई का समर्थन किया था। गाने की पूरी कहानी बयां करते हुए 'बिग बॉस 19' के प्रतियोगी रहे अमाल ने लिखा, "आपकी जानकारी के लिए बता दूं- मेरे और गीतकार कुमार सर के बिना यह गाना वजूद में ही नहीं आता। अरमान ने इसका मुख्य वर्जन गाया था, जिसे सुनकर ही इसे मंजूरी मिली थी। उसके बाद सलमान सर ने अपना वर्जन गाया। मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि सलमान सर के चेहरे और आवाज के बिना यह गाना इस मुकाम पर नहीं पहुंचता, लेकिन क्रेडिट छीनना गलत है।"