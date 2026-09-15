गोविंदा ने गणेश चतुर्थी पर मांगा बेटी टीना के लिए अच्छा वर, बेटे यशवर्धन को लेकर कही दिल की बात

Govinda joins family for Ganesh Chaturthi celebrations: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) इन दिनों अपने वैवाहिक जीवन में अनबन की खबरों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच गणेश चतुर्थी 2026 के मौके पर सुनीता आहूजा अकेले गणपति बप्पा को घर लाईं थीं। जिसके बाद अमेरिका में मौजूद गोविंदा गणेश चतुर्थी मनाने के लिए देर रात खास तौर से मुंबई वापस लौट आए और सीधे सुनीता आहूजा के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने बेटी टीना और बेटे यशवर्धन के साथ पूजा की। जिसमें सुनीता आहूजा नजर नहीं आईं।