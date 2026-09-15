‘नेहा कक्कड़ से बेहतर गाया’, सोनू निगम ने मेल-फीमेल दोनों आवाजों में गाया गाना, लोगों ने दिए रिएक्शन

Sonu Nigam Concert: हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत कम गायक हैं जो अपनी आवाज से अलग-अलग तरह के किरदारों को जीवंत कर सकें। सोनू निगम को भी इंडस्ट्री के सबसे प्रयोगधर्मी और वर्सटाइल गायकों में गिना जाता है। अब अमेरिका में हुए उनके एक लाइव कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोनू निगम एक ही गाने को पुरुष और महिला दोनों आवाज के अंदाज में गाते नजर आ रहे हैं। उनकी आवाज में किया गया ये बदलाव सुनकर वहां मौजूद दर्शक भी हैरान रह गए।