छठी मैया पर फिल्माए गाने की शूटिंग में भावुक हो गई थीं तमन्ना भाटिया, ‘द वन’ के ट्रेलर लॉन्च में अब बताया कारण

Tamannaah Bhatia Vvaan: बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'द वन' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान तमन्ना ने शूटिंग से जुड़ा एक ऐसा अनुभव साझा किया, जिसने उन्हें भावुक कर दिया था। मुंबई में आयोजित ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म के ‘छठी मैया’ गाने की शूटिंग करते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनके मुताबिक इस गाने ने उन्हें छठ पर्व की परंपराओं और उससे जुड़े विश्वास को पहले से ज्यादा करीब से समझने का अवसर दिया।