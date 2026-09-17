‘हिंदू होने के नाते मुझे शर्म आई’, राम मंदिर के फैसले के तुरंत बाद स्वरा भास्कर ने किया ये काम, अब बुरी तरह हो रहीं ट्रोल

स्वरा भास्कर (फोटो सोर्स- Instagram/themidnighthour)
Swara Bhasker on Ayodhya Verdict: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर अपने पुराने बयान को लेकर चर्चा में हैं। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर 2019 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर स्वरा ने अपनी प्रतिक्रिया का जिक्र किया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बताती नजर आ रही हैं कि फैसले के बाद उन्होंने अपने मुस्लिम दोस्तों को मैसेज किया था। इनमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और फहाद अहमद के नाम शामिल हैं।
स्वरा भास्कर ने 'द मिडनाइट आवर' के साथ पॉडकास्ट में बताया कि 9 नवंबर 2019 को जब अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब वह काफी परेशान थीं। उनके मुताबिक, उन्हें अदालत का फैसला स्वीकार्य नहीं लगा और उन्होंने इसे लेकर निराशा महसूस की। उन्होंने बताया कि उस समय उन्होंने अपने फोन में मौजूद कई मुस्लिम दोस्तों को मैसेज करके अपनी भावनाएं साझा की थीं।
स्वरा के अनुसार, उन्होंने इन संदेशों में कहा था कि वह फैसले से सहमत नहीं हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्हें दुख और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को उन्होंने संदेश भेजा, उनमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ बड़े नाम भी थे।
वायरल वीडियो में स्वरा ने जिन लोगों का जिक्र किया, उनमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और फहाद अहमद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि फैसले के बाद उन्होंने इन लोगों को मैसेज करके अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। उनके मुताबिक, एक हिंदू होने के नाते वह चाहती थीं कि उनके मुस्लिम दोस्त यह समझें कि वह उस फैसले को लेकर क्या महसूस कर रही थीं।
स्वरा के इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स उनके बयान की आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे उनकी व्यक्तिगत राय और अभिव्यक्ति के तौर पर देख रहे हैं।
अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया था। पांच जजों की संविधान पीठ ने विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया था। साथ ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक फैसले में शीर्ष अदालत ने विवादित जमीन से जुड़े अलग-अलग दावों और मुकदमों की विस्तृत कानूनी समीक्षा की थी।
स्वरा भास्कर पहले भी अयोध्या मामले पर अपनी टिप्पणियों के कारण विवादों में रह चुकी हैं। 2020 में उनके पुराने बयान को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा था कि बयान वक्ता की धारणा को दर्शाता है और इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के रूप में नहीं माना जा सकता।
अब पुराने वीडियो के दोबारा सामने आने के बाद अयोध्या फैसले को लेकर स्वरा भास्कर की राय फिर चर्चा में है। हालांकि वायरल वीडियो में कही गई बातें स्वरा का व्यक्तिगत नजरिया हैं और सोशल मीडिया पर उनके बयान को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
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