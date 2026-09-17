‘हिंदू होने के नाते मुझे शर्म आई’, राम मंदिर के फैसले के तुरंत बाद स्वरा भास्कर ने किया ये काम, अब बुरी तरह हो रहीं ट्रोल

Swara Bhasker on Ayodhya Verdict: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर अपने पुराने बयान को लेकर चर्चा में हैं। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर 2019 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर स्वरा ने अपनी प्रतिक्रिया का जिक्र किया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बताती नजर आ रही हैं कि फैसले के बाद उन्होंने अपने मुस्लिम दोस्तों को मैसेज किया था। इनमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और फहाद अहमद के नाम शामिल हैं।