अंजलि अरोड़ा की फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ का ट्रेलर हुआ रिलीज, देव शर्मा बने प्रभु राम तो रावण बने हैं रजनीश दुग्गल

Mahakavya Shri Ramayan Katha Trailer: रणबीर कपूर और साईं पल्लवी की फिल्म रामायण से पहले प्रभु श्री राम की अमर गाथा सिनेमाघरों में दिखाई देगी। गुरुवार को बहुप्रतीक्षित पौराणिक फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का आधिकारिक और भव्य ट्रेलर जारी कर दिया गया है। यह फिल्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता की अलौकिक व दिव्य यात्रा की एक मनमोहक झलक पेश करती है। जिसमें माता सीता का किरदार काच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा निभा रही हैं तो वहीं श्रीराम देव शर्मा बने हैं।