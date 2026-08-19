‘कच्चा बादाम’ फेम अंजलि अरोड़ा के माता सीता बनते ही भड़के लोग, ‘श्री रामायण कथा’ पर शुरू हुआ विवाद

Anjali Arora Ramayana Sita Controversy: सोशल मीडिया पर ‘कच्चा बादाम’ वीडियो से पहचान बनाने वाली अंजलि अरोड़ा अब बड़े पर्दे पर एक बिल्कुल अलग अवतार में नजर आने वाली हैं। अंजलि को पौराणिक फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा- श्री राम की’ में माता सीता की भूमिका मिली है। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर उनकी कास्टिंग को लेकर बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने अंजलि को इस धार्मिक किरदार में लेने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं टीजर में इस्तेमाल किए गए मंत्र को लेकर भी लोगों ने आपत्ति जताई है।