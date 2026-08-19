‘कच्चा बादाम’ फेम अंजलि अरोड़ा के माता सीता बनते ही भड़के लोग, ‘श्री रामायण कथा’ पर शुरू हुआ विवाद

अंजलि अरोड़ा (फोटो सोर्स- Instagram/anjimaxuofficially)
Anjali Arora Ramayana Sita Controversy: सोशल मीडिया पर ‘कच्चा बादाम’ वीडियो से पहचान बनाने वाली अंजलि अरोड़ा अब बड़े पर्दे पर एक बिल्कुल अलग अवतार में नजर आने वाली हैं। अंजलि को पौराणिक फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा- श्री राम की’ में माता सीता की भूमिका मिली है। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर उनकी कास्टिंग को लेकर बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने अंजलि को इस धार्मिक किरदार में लेने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं टीजर में इस्तेमाल किए गए मंत्र को लेकर भी लोगों ने आपत्ति जताई है।
अंजलि अरोड़ा का नाम सोशल मीडिया की दुनिया में काफी चर्चित रहा है। ‘कच्चा बादाम’ गाने पर बनाए गए डांस वीडियो ने उन्हें इंटरनेट पर लोकप्रिय बना दिया था। इसके बाद वो कंगना रनौत के रियलिटी शो ‘लॉक अप’ में भी नजर आईं। शो के दौरान उनकी निजी जिंदगी और मुनव्वर फारूकी के साथ उनकी दोस्ती भी खूब चर्चा में रही।
अब अंजलि ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया है। उनकी पहली फिल्म ही पौराणिक विषय पर आधारित है, जिसमें उन्हें माता सीता का महत्वपूर्ण किरदार निभाने का मौका मिला है।
फिल्म का टीजर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ यूजर्स ने अंजलि की पुरानी सोशल मीडिया छवि का हवाला देते हुए पूछा कि उन्हें सीता के किरदार के लिए क्यों चुना गया। कई लोगों ने इस कास्टिंग को लेकर नाराजगी जताई और मेकर्स के फैसले पर सवाल उठाए।
दरअसल, पौराणिक फिल्मों में भगवान राम, माता सीता और दूसरे धार्मिक पात्रों की भूमिका को लेकर दर्शक काफी संवेदनशील रहते हैं। यही वजह है कि अंजलि का सीता के रूप में सामने आना सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।
सिर्फ अंजलि की कास्टिंग ही नहीं, बल्कि फिल्म के टीजर में सुनाई देने वाले ‘कृष्णाय वासुदेवाय’ मंत्र को लेकर भी कुछ यूजर्स ने सवाल उठाए। उनका तर्क है कि रामायण की कथा त्रेतायुग से जुड़ी है, जबकि भगवान कृष्ण द्वापरयुग से संबंधित हैं। इसी वजह से टीजर में इस मंत्र के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया पर बहस देखने को मिली।
हालांकि, फिल्म की कहानी और टीजर को लेकर अंतिम तस्वीर सिनेमाघरों में फिल्म देखने के बाद ही साफ होगी।
फिल्म में भगवान राम की भूमिका अभिनेता देव शर्मा निभा रहे हैं। देव शर्मा इससे पहले ‘यारियां’ और ‘हीरोपंती’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। फिल्म का निर्देशन अभिषेक सिंह ने किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
खास बात यह भी है कि फिल्म की रिलीज रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की बहुप्रतीक्षित ‘रामायण पार्ट 1’ से पहले होने वाली है। ऐसे में रामकथा पर आधारित फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही उत्सुकता बनी हुई है।
अंजलि की सीता वाली भूमिका सामने आते ही उनके पुराने विवाद भी सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए। साल 2022 में उनके नाम से एक कथित आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था। अंजलि ने उस वीडियो को फर्जी और मॉर्फ्ड बताते हुए इसका विरोध किया था और संबंधित मामलों में कानूनी कार्रवाई की थी। इसके अलावा 2026 में उनके बॉयफ्रेंड आकाश सनसनवाल से जुड़ा एक कानूनी मामला भी खबरों में रहा। इन पुराने विवादों को लेकर सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनकी नई भूमिका पर अपनी राय रखी।
फिलहाल अंजलि अरोड़ा के लिए यह फिल्म करियर का बड़ा मौका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि माता सीता के रूप में उनका अभिनय दर्शकों को कितना प्रभावित करता है और रिलीज के बाद सोशल मीडिया की बहस किस दिशा में जाती है।
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