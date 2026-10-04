Drishyam 3 Box Office Collection Day 2: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ ने दूसरे दिन किया जबरदस्त कलेक्शन, 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री

'दृश्यम 3' ने दूसरे दिन किया है अच्छा कलेक्शन (Photo Source- Twitter/@Chuibab_BO)
Drishyam 3 Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) की मच अवेटेड सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' (Drishyam 3: The Conclusion) ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग करते हुए भारतीय बॉक्स ऑफिस का गणित पूरी तरह बदल दिया है। धमाकेदार वर्ड-ऑफ-माउथ (Positive Word-of-Mouth) और शानदार क्रिटिक्स रिव्यूज के दम पर फिल्म दो दिनों में ही 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी है। आइये जानते हैं दूसरे दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया...
27 सितंबर से शुरू हुई एडवांस बुकिंग में ही 27 करोड़ की तूफानी कमाई करने वाली 'दृश्यम 3' ने अपने ओपनिंग डे यानी शुक्रवार 2 अक्टूबर को पूरे भारत में कुल 66.75 करोड़ का ऐतिहासिक कलेक्शन था। यह किसी भी हिंदी फिल्म के लिए इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग और अजय देवगन के पूरे करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है।
वहीं, सैकनिल्क (Sacnilk) के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, शनिवार 3 अक्टूबर यानी रिलीज के दूसरे दिन भी दर्शकों का हुजूम थिएटर्स में उमड़ा रहा। फिल्म ने देश भर के 16,868 शोज से 53.50 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है। इसकी ऑक्यूपेंसी 48.1% रही।
इसके बाद फिल्म का 115.50 करोड़ नेट और 138.60 ग्रॉस कलेक्शन हो गया है। वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 177.10 पहुंच चुका है। इसके साथ ही 'दृश्यम 3' ने सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' (104 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को सिर्फ 48 घंटों में पीछे छोड़ दिया है। यह इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग बन गई है।
अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित और आमिल कियान खान व परवीज शेख द्वारा लिखित इस तीसरे पार्ट में अजय देवगन (विजय सलगांवकर) के साथ तब्बू (Tabu), श्रेया सरन (Shriya Saran), रजत कपूर, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और कमलेश सावंत अपनी पुरानी प्रतिष्ठित भूमिकाओं में लौटे हैं।
वहीं सौरभ शुक्ला भी दूसरे पार्ट के अपने दिलचस्प रोल में स्पेशल कैमियो करते दिखे हैं। Star Studios18 और Panorama Studios के बैनर तले बनी इस फ्रेंचाइजी ने 2015 की पहली फिल्म (110 करोड़ वर्ल्डवाइड) और 2022 की 'दृश्यम 2' (342 करोड़ वर्ल्डवाइड) के बाद अब तीसरे पार्ट के साथ सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।
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