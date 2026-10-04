Drishyam 3 Box Office Collection Day 2: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ ने दूसरे दिन किया जबरदस्त कलेक्शन, 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री

Drishyam 3 Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) की मच अवेटेड सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' (Drishyam 3: The Conclusion) ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग करते हुए भारतीय बॉक्स ऑफिस का गणित पूरी तरह बदल दिया है। धमाकेदार वर्ड-ऑफ-माउथ (Positive Word-of-Mouth) और शानदार क्रिटिक्स रिव्यूज के दम पर फिल्म दो दिनों में ही 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी है। आइये जानते हैं दूसरे दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया...