Alia Bhatt break silence Ranbir kapoor Unequal Marriage: बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल्स में से एक रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) अक्सर अपने काम के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। जहां एक तरफ कपल की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है वहीं, इन्हें ट्रोल करने वालों की भी कमी नहीं है। कई लोग दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की अटकलें और दावे करते नजर आते हैं। हालांकि, बहुत कम ही ऐसा होता है जब आलिया इन बातों पर खुलकर प्रतिक्रिया देती हैं, लेकिन इस बार अभिनेत्री ने रणबीर के साथ अपनी शादी को लेकर उठने वाली 'असमान' (Unequal) थ्योरी पर चुप्पी तोड़ दी है और ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है।